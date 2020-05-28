КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - бинокль Hd - Телескоп 60X60

Цена $13

Советую вам этот девайс тем, кто не может позволить себе дорогостоящий профессиональный телескоп, но также любит наблюдать за ночным небом. К тому же он весит меньше килограмма и его легко взять с собой бросив в рюкзак. Также телескоп имеет водонепроницаемый корпус.

Пеногенератор

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Цена $9

В магазине на выбор есть десять вариантов, которые предназначены для разных моек высокого давления.

Если вы моете свой автомобиля самостоятельно, то без качественной пены не обойтись.

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Диспенсер жидкого мыла от Xiaomi

Кроме того, при помощи этого пеногенератора можно мыть стены дачного домика, плитку на участке, забор, мотоцикл, велосипед и остальную малогабаритную технику, которая не боится воды.

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Цена $17

Вещь очень удобная! Поднёс ладонь и мыло само попало на руку. Не нужно ничего нажимать! Во время приготовления любого блюда полезно иметь такое устройство на кухне. Руки всегда жирные и мыть их не особо удобно. Что-нибудь точно испачкаешь!

Настольная лампа

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Цена $17

Настольная лампа YAGE с удобной регулировкой яркости света и сенсорным экраном. Лампу можно наклонять и сгибать в любые стороны. У нее перезаряжаемый аккумулятор емкостью 1200mah.

Монитор качества воздуха

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Цена $25

Популярная модель для тестирования качества воздуха. А именно эта штука отслеживает концентрацию в воздухе частиц PM2.5 (это загрязняющие частицы, размер которых в 30 раз меньше толщины человеческого волоса). На загрязнение девайс реагирует моментально, и на табачный дым в частности.

Электробритва Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi SOOCAS S3 - Дешевая

Цена $31

Самая популярная модель от Xiaomi. У бритвы 360 градусная плавающая головка. Степень защиты IPX7 позволяет погружать бритву в воду, а также допускает ее использование для влажного бритья. Работает 1 час на одном заряде.

Крутой паяльник

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Цена $8

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Набор паяльников JCD с регулируемой температурой и жк-дисплеем для удобной работы. Диапазон температуры составляет 180~500 градусов по цельсию. В набор входит сумка для переноски и хранения инструментов. К заказу доступен в четырех вариантах.

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