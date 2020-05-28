Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: диспенсер Xiaomi, Xiaomi SOOCAS S3 и другое
Монокулярный телескоп
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Цена $13
Советую вам этот девайс тем, кто не может позволить себе дорогостоящий профессиональный телескоп, но также любит наблюдать за ночным небом. К тому же он весит меньше килограмма и его легко взять с собой бросив в рюкзак. Также телескоп имеет водонепроницаемый корпус.
Пеногенератор
Цена $9
В магазине на выбор есть десять вариантов, которые предназначены для разных моек высокого давления.
Если вы моете свой автомобиля самостоятельно, то без качественной пены не обойтись.
рекламаКроме того, при помощи этого пеногенератора можно мыть стены дачного домика, плитку на участке, забор, мотоцикл, велосипед и остальную малогабаритную технику, которая не боится воды.
Диспенсер жидкого мыла от Xiaomi
Цена $17
Вещь очень удобная! Поднёс ладонь и мыло само попало на руку. Не нужно ничего нажимать! Во время приготовления любого блюда полезно иметь такое устройство на кухне. Руки всегда жирные и мыть их не особо удобно. Что-нибудь точно испачкаешь!
Настольная лампа
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Цена $17
Настольная лампа YAGE с удобной регулировкой яркости света и сенсорным экраном. Лампу можно наклонять и сгибать в любые стороны. У нее перезаряжаемый аккумулятор емкостью 1200mah.
Монитор качества воздуха
Цена $25
Популярная модель для тестирования качества воздуха. А именно эта штука отслеживает концентрацию в воздухе частиц PM2.5 (это загрязняющие частицы, размер которых в 30 раз меньше толщины человеческого волоса). На загрязнение девайс реагирует моментально, и на табачный дым в частности.
Электробритва Xiaomi
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi SOOCAS S3 - Дешевая
Цена $31
Самая популярная модель от Xiaomi. У бритвы 360 градусная плавающая головка. Степень защиты IPX7 позволяет погружать бритву в воду, а также допускает ее использование для влажного бритья. Работает 1 час на одном заряде.
Крутой паяльник
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Цена $8
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Набор паяльников JCD с регулируемой температурой и жк-дисплеем для удобной работы. Диапазон температуры составляет 180~500 градусов по цельсию. В набор входит сумка для переноски и хранения инструментов. К заказу доступен в четырех вариантах.
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