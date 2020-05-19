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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умные часы Huawei Watch GT 2e, аромадиффузор Xiaomi и другое

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Умные часы Huawei Watch GT 2e

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Цена $110

Эти умные часы обладают огромным количеством функций. Приложения отображаются на множестве языков, в том числе на русском. Есть функция мониторинга здоровья: отображение сердечного ритма, частоты сердечных сокращений, кровяного давления, контроль температуры тела, мониторинг сна.

Камера наружного видеонаблюдения YI

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КУПИТЬ ТУТ - ZOSI

Цена $29

Камера для наружного видеонаблюдения, водонепромокаемый корпус из метало пластика, используется макет для усиления контроля и порядка в общественных и частных местах. Оснащена функцией ночного видения с 12 ИК-светодиодами. 

  • видео 1080p 20к/с, угол обзора 110°

Ультразвуковой очиститель

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Цена $36







Эта ванна предназначена для профессионального удаления грязи, масла, сажи, но также подойдет для применяется в домашних условиях. А для владельца автомобиля с помощью этого приспособления будет быстрым и качественным вариантом чистки запчастей. 

Автомобильный аромадиффузор Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $4

Стильный корпус из алюминиевого сплава будет достойно смотреться даже в дорогом автомобиле. Легко крепится на решетку воздуховода. Ароматизатор изготовлен из натурального растительного экстракта. Есть три аромата на выбор: лимонный, апельсиновый и оливковый. Концентрацию аромата можно регулировать переключателем.

Бритва Xiaomi Mijia Electric Shaver S500

КУПИТЬ ТУТ

Цена $31

У бритвы 360 градусная плавающая головка и водостойкость по IPX7, то есть поддерживает сухое и влажное бритье. В ней установлено 3 двигающихся головки с высокой скоростью бритья. Заряжается в течение 2 часов и беспрерывно работает 1 часа.

Переводчик

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Цена $45

Вещь очень компактная и при этом отлично может пригодиться как для обучения, путешествий, так и для деловых встреч и прочего. Работает устройств через подключение к интернету, переводит очень быстро и качественно. Я думаю что таким образом мы быстро выучим английский.

Еще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman

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