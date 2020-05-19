Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: умные часы Huawei Watch GT 2e, аромадиффузор Xiaomi и другое
Умные часы Huawei Watch GT 2e
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Цена $110
Эти умные часы обладают огромным количеством функций. Приложения отображаются на множестве языков, в том числе на русском. Есть функция мониторинга здоровья: отображение сердечного ритма, частоты сердечных сокращений, кровяного давления, контроль температуры тела, мониторинг сна.
Камера наружного видеонаблюдения YI
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Цена $29
Камера для наружного видеонаблюдения, водонепромокаемый корпус из метало пластика, используется макет для усиления контроля и порядка в общественных и частных местах. Оснащена функцией ночного видения с 12 ИК-светодиодами.
- видео 1080p 20к/с, угол обзора 110°
Ультразвуковой очиститель
рекламаЦена $36
Эта ванна предназначена для профессионального удаления грязи, масла, сажи, но также подойдет для применяется в домашних условиях. А для владельца автомобиля с помощью этого приспособления будет быстрым и качественным вариантом чистки запчастей.
Автомобильный аромадиффузор Xiaomi
Цена $4
Стильный корпус из алюминиевого сплава будет достойно смотреться даже в дорогом автомобиле. Легко крепится на решетку воздуховода. Ароматизатор изготовлен из натурального растительного экстракта. Есть три аромата на выбор: лимонный, апельсиновый и оливковый. Концентрацию аромата можно регулировать переключателем.
Бритва Xiaomi Mijia Electric Shaver S500
Цена $31
У бритвы 360 градусная плавающая головка и водостойкость по IPX7, то есть поддерживает сухое и влажное бритье. В ней установлено 3 двигающихся головки с высокой скоростью бритья. Заряжается в течение 2 часов и беспрерывно работает 1 часа.
Переводчик
Цена $45
Вещь очень компактная и при этом отлично может пригодиться как для обучения, путешествий, так и для деловых встреч и прочего. Работает устройств через подключение к интернету, переводит очень быстро и качественно. Я думаю что таким образом мы быстро выучим английский.
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