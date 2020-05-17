Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: экшн камера Drift Ghost, светодиодные лампы для авто и другое
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Гелевый шар
Цена $9
рекламаГелиевый шар для воды используется в сочетании с игрушечным пистолетом. Перед покупкой следует измерить игрушечный пистолет. Изделие изготовлено из безопасного для здоровья материала, имеет прочную конструкцию и обладает очень длительным сроком службы.
Топовое зеркало - видеорегистратор
Цена $214
Вероятно, это самый продвинутый автомобильный видеорегистратор, что только можно заказать из Китая. Работает на операционной системе Android, поддерживает русский язык. Есть и WiFi, и слот для сим-карт с 4G, может раздавать интернет в машине для пассажиров. Диагональ экрана 9.9 дюймов.
Светодиодные лампы для фар
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Цена $21
Отличные лед лампы, выполнены из авиационного алюминия, имеют активное охлаждение. Упаковка порадовала, даже перчатки есть для того, чтобы мои руки не были грязными. К другим достоинствам ламп стоит отнести защиту от пыли и влаги по стандарту IP67.
Экшн камера Drift Ghost
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Цена $210
Она компактнее, чем та же GoPro. Камера снимает 4К видео с 30 кадрами в секунду. Аккумулятора, емкостью на 2000mah хватает на 3,5 часа непрерывной съемки. Камера имеет ЖК экран, а также WiFi модуль для дистанционного управления.
Диспенсер жидкого мыла Baseus
Цена $19
Лучший диспенсер мыла за свою цену. Встроенный инфракрасный сенсор с расстоянием срабатывания 5 см, быстрое вспенивание. Объем резервуара 300мл, работат от 4х батареек АА. Размешиваете жидкое мыло с водой 1 к 3 и вам подаётся пена,
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