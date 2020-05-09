Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Amazfit GTR, бритва Youpin SOOCAS и другое
Мундштук
Цена $0.45
Миниатюрный мундштук для обычных сигарет, тонкие в нём держаться не будут. Частично фильтрует табачный дым от смол и охлаждает его. Тем, кто курит много и часто, не подойдёт, так как периодически мундштук нужно чистить.
Машинка для стрижки
рекламаКУПИТЬ ТУТ - Youpin ENCHEN - Xiaomi MiTu - Профессиональная - Youpin Boost - бритва Youpin SOOCAS
Цена $16
Одна из наиболее универсальных и не менее популярных машинок для стрижки и бритья. Лезвия — Япония, механика — заводская. Бренд очень популярный, много хороших бритв и машинок по низким ценам.
В набор входят все необходимые дома элементы, включая пару триммеров, бритву и полный набор стандартных насадок для модной шевелюры.
- Зарядка по Type-C, быстрая зарядка
- Бесшумная работа
Смарт-часы Amazfit GTR 47 мм
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Цена $85
- Дисплей 1.39" (AMOLED) 454x454
- До 24 дней работы, Bluetooth 5.0
- GPS, влагозащита WR50
- Аккумулятор 410mah
- Работают под iOS и Android
Зарядное устройство Baseus GaN 65 Вт
Цена $23 с учетом купона продавца $2/19 и промокода: 65WBASEUS
Мощный блок от Baseus с поддержкой 3х быстрых портов. На корпусе расположено 2 Type-C с 5В/3А и USB 5В/4.5А. Есть поддержка протоколов быстрых зарядок PD 3.0 и QC 4.0. В комплекте всегда кладут качественный кабель Type-C PD 100Вт.
Xiaomi Mi TV Box S
КУПИТЬ ТУТ - A95X F2 - H96
Цена $54
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Обновленная версия TV-приставки получила улучшенный дизайн и пульт с голосовым управлением. Одна из популярнейших моделей на рынке. 4K, HDR, хорошее ПО и неплохое железо.
- Процессор Cortex-A53 / Mali-450
- поддержка Google ассистента
Светодиодный налобный фонарь
Цена $5.99 - 19.49
Выбрать можно какой светодиод, от слабого до самого яркого. Также там куча версий, есть с сенсором бесконтактного включения и зарядкой через USB, но они соответственно дороже.
рекламаЕще больше интересных товаров найдете в Telegram канале - https://teleg.one/aliworkman или https://t.me/aliworkman
и группе вконтакте - https://vk.com/workman1
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