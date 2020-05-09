Мундштук

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Цена $0.45

Миниатюрный мундштук для обычных сигарет, тонкие в нём держаться не будут. Частично фильтрует табачный дым от смол и охлаждает его. Тем, кто курит много и часто, не подойдёт, так как периодически мундштук нужно чистить.

Машинка для стрижки

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Цена $16

Одна из наиболее универсальных и не менее популярных машинок для стрижки и бритья. Лезвия — Япония, механика — заводская. Бренд очень популярный, много хороших бритв и машинок по низким ценам.

В набор входят все необходимые дома элементы, включая пару триммеров, бритву и полный набор стандартных насадок для модной шевелюры.

Зарядка по Type-C, быстрая зарядка

Бесшумная работа

Смарт-часы Amazfit GTR 47 мм

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Цена $85

- Дисплей 1.39" (AMOLED) 454x454

- До 24 дней работы, Bluetooth 5.0

- GPS, влагозащита WR50

- Аккумулятор 410mah

- Работают под iOS и Android

Зарядное устройство Baseus GaN 65 Вт

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Цена $23 с учетом купона продавца $2/19 и промокода: 65WBASEUS

Мощный блок от Baseus с поддержкой 3х быстрых портов. На корпусе расположено 2 Type-C с 5В/3А и USB 5В/4.5А. Есть поддержка протоколов быстрых зарядок PD 3.0 и QC 4.0. В комплекте всегда кладут качественный кабель Type-C PD 100Вт.

Xiaomi Mi TV Box S

КУПИТЬ ТУТ - A95X F2 - H96

Цена $54

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Процессор Cortex-A53 / Mali-450

поддержка Google ассистента

Светодиодный налобный фонарь

Обновленная версия TV-приставки получила улучшенный дизайн и пульт с голосовым управлением. Одна из популярнейших моделей на рынке. 4K, HDR, хорошее ПО и неплохое железо.

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Цена $5.99 - 19.49

Выбрать можно какой светодиод, от слабого до самого яркого. Также там куча версий, есть с сенсором бесконтактного включения и зарядкой через USB, но они соответственно дороже.

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