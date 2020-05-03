Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: игровая мышь Razer DeathAdder, колонка Anker Soundcore и другое
Ремень СССР
Цена $5
Ремень сделан из плотной холщовой ткани, кто служил или держал в руках автомат, возможно вспомнят его ремень, тактильно напоминает именно его. Бляшка сделана из металла, качественно, замок зажимает и держит ремень отлично.
Anker Soundcore Flare Mini
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Цена $35
- мощность 10 Вт (2х5 Вт)
- 2 колонки можно подключить к одному источнику звука
- управляемая подсветка
- влагозащита IPX7
- аккумулятор 2600mah (до 12 часов работы)
Увлажнитель воздуха Baseus
Цена $16
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Удобная вещь поставить на рабочем месте или рядом с кроватью, то есть где вы часто проводите время. Хватает увлажнителя на целые сутки и что удобно, можно зарядить от обычного USB.
Игровая мышь Razer DeathAdder Essential
Цена $21
- высокоточный оптический сенсор с разрешением до 6400 dpi
- 5 независимо программируемых кнопок с технологией мгновенного отклика Hyperesponse
- частота опроса 1000 Гц Ultrapolling
- механические переключатели Razer с ресурсом до 10 миллионов кликов
- эргономичная форма
Зубная щетка Xiaomi Doctor B BET-C01
Цена $27
- стандартный и щадящий режимы
- 31000 движений в минуту, умный таймер
- влагозащита IPX7
- 2 чистящие насадки американской фирмы DuPont (в комплекте)
- аккумулятор 700mah
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