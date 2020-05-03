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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: игровая мышь Razer DeathAdder, колонка Anker Soundcore и другое

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Ремень СССР

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Цена $5

Ремень сделан из плотной холщовой ткани, кто служил или держал в руках автомат, возможно вспомнят его ремень, тактильно напоминает именно его. Бляшка сделана из металла, качественно, замок зажимает и держит ремень отлично.

Anker Soundcore Flare Mini

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Цена $35

  • мощность 10 Вт (2х5 Вт)
  • 2 колонки можно подключить к одному источнику звука
  • управляемая подсветка
  • влагозащита IPX7
  • аккумулятор 2600mah (до 12 часов работы)

Увлажнитель воздуха Baseus

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Цена $16

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Удобная вещь поставить на рабочем месте или рядом с кроватью, то есть где вы часто проводите время. Хватает увлажнителя на целые сутки и что удобно, можно зарядить от обычного USB.

Игровая мышь Razer DeathAdder Essential

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Цена $21

  • высокоточный оптический сенсор с разрешением до 6400 dpi
  • 5 независимо программируемых кнопок с технологией мгновенного отклика Hyperesponse
  • частота опроса 1000 Гц Ultrapolling
  • механические переключатели Razer с ресурсом до 10 миллионов кликов
  • эргономичная форма

Зубная щетка Xiaomi Doctor B BET-C01

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Цена $27

  • стандартный и щадящий режимы
  • 31000 движений в минуту, умный таймер
  • влагозащита IPX7
  • 2 чистящие насадки американской фирмы DuPont (в комплекте)
  • аккумулятор 700mah

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Arekusei
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bo74
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Evgeny Prokopenko
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Здесь есть владельцы говнища под названием ASRock X470 Taichi?
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bo74
12:57
Между 170 и 165 не замечу, а вот между 30 и 35 вполне. Девушка вы прежде чем хамить, свою "эфимерную" грамотность подтянули бы :) Еше раз говорю, вопрос цены не важен.
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
Arekusei
12:56
никакой. Видеокарт жди новых. Сейчас ты нормально не загрейдишься. С твоим 6700 вполне можно жить пока консоли ещё не вышли.
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
Анатолий Кочин
12:55
Возможно в корпус уперлась производительность данной игры
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
Rimm
12:55
Автор берет свои новости с потолка
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Rimm
12:53
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Chavdar Ivanov Chavdarov
12:53
Вправом углу внизу как раз ФПУ (маркировка IIT 3c87) А слева АМД 386
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
misterxmedia
12:52
У ps5 rdna1 с cu от рдна2, без нормального rt, vrs и тд. Скорость RT у PS5 500 mil/rays/ - 0.5gigaray У rdna 2 20 000 mill rays/s - 20 gigarays mininum
PlayStation 5 получит эксклюзивные архитектурные улучшения RDNA 3, которые позволят раскрыть потенциал консоли в будущем
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