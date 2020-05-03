Ремень СССР

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Цена $5

Ремень сделан из плотной холщовой ткани, кто служил или держал в руках автомат, возможно вспомнят его ремень, тактильно напоминает именно его. Бляшка сделана из металла, качественно, замок зажимает и держит ремень отлично.

Anker Soundcore Flare Mini

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Цена $35

мощность 10 Вт (2х5 Вт)

2 колонки можно подключить к одному источнику звука

управляемая подсветка

влагозащита IPX7

аккумулятор 2600mah (до 12 часов работы)

Увлажнитель воздуха Baseus

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Цена $16

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Удобная вещь поставить на рабочем месте или рядом с кроватью, то есть где вы часто проводите время. Хватает увлажнителя на целые сутки и что удобно, можно зарядить от обычного USB.

Игровая мышь Razer DeathAdder Essential

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Цена $21

высокоточный оптический сенсор с разрешением до 6400 dpi

5 независимо программируемых кнопок с технологией мгновенного отклика Hyperesponse

частота опроса 1000 Гц Ultrapolling

механические переключатели Razer с ресурсом до 10 миллионов кликов

эргономичная форма

Зубная щетка Xiaomi Doctor B BET-C01

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Цена $27

стандартный и щадящий режимы

31000 движений в минуту, умный таймер

влагозащита IPX7

2 чистящие насадки американской фирмы DuPont (в комплекте)

аккумулятор 700mah

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