Паяльник с автоматической подачей припоя

КУПИТЬ ТУТ - обычный

Цена $17

Внимание любителей электромонтажа я хотел бы обратить на ручной паяльник. Его главные отличия от традиционных паяльников – форм-фактор и механизм подачи олова. Своей формой этот девайс напоминает пистолет. Расплавленное олово подается при нажатии на курок через специальную трубку, конец которой расположен в непосредственной близости от жала устройства.

Беспроводной геймпад

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Цена $9

В комплектацию входит сам геймпад, крепление для фиксации мобильного телефона, адаптер для компьютера и micro USB кабель для зарядки и проводного соединения. Устройство универсально, оно имеет несколько режимов работы:

Кресло

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Цена $159

Это весьма удобное офисное кресло от Китайского бренда Seatingplus. Оно регулируется по всем параметрам. Угол наклона - 120 градусов. Кресло изготовлено из плотного и мягкого материала. Покрытие выполнено из синтетической кожи. Максимальная нагрузка - 158 килограмм.

IP камера YI

КУПИТЬ ТУТ - mijia - Наружняя камера - ZOSI

Цена $20

Камера пишет 1080p видео с углом обзора 112° с апертурой f/2.0. Усовершенствованное ночное видение до 10 м. Также она реагирует на движение и на голос. Поддержка двухсторонних звонков и дистанционное управление.

Светильник Xiaomi Yeelight Clip-on

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Цена $12

Лампа имеет мягкий свет без мерцания яркостью 100 лм. Работает 50 часов на одном заряде и заряжается по USB. На выбор три вида лампы.

3 режима яркости

аккумулятор 1500mAh, до 50 часов работы

режим ночника

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