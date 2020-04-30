Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: IP камера YI, светильник Xiaomi и другое
Паяльник с автоматической подачей припоя
Цена $17
Внимание любителей электромонтажа я хотел бы обратить на ручной паяльник. Его главные отличия от традиционных паяльников – форм-фактор и механизм подачи олова. Своей формой этот девайс напоминает пистолет. Расплавленное олово подается при нажатии на курок через специальную трубку, конец которой расположен в непосредственной близости от жала устройства.
Беспроводной геймпад
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Цена $9
В комплектацию входит сам геймпад, крепление для фиксации мобильного телефона, адаптер для компьютера и micro USB кабель для зарядки и проводного соединения. Устройство универсально, оно имеет несколько режимов работы:
Кресло
рекламаЦена $159
Это весьма удобное офисное кресло от Китайского бренда Seatingplus. Оно регулируется по всем параметрам. Угол наклона - 120 градусов. Кресло изготовлено из плотного и мягкого материала. Покрытие выполнено из синтетической кожи. Максимальная нагрузка - 158 килограмм.
IP камера YI
КУПИТЬ ТУТ - mijia - Наружняя камера - ZOSI
Цена $20
Камера пишет 1080p видео с углом обзора 112° с апертурой f/2.0. Усовершенствованное ночное видение до 10 м. Также она реагирует на движение и на голос. Поддержка двухсторонних звонков и дистанционное управление.
Светильник Xiaomi Yeelight Clip-on
Цена $12
Лампа имеет мягкий свет без мерцания яркостью 100 лм. Работает 50 часов на одном заряде и заряжается по USB. На выбор три вида лампы.
- 3 режима яркости
- аккумулятор 1500mAh, до 50 часов работы
- режим ночника
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