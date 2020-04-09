Угловой удлинитель для шуруповерта

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Цена $9

Угловой удлинитель повышает продуктивность и универсальность сверлильного или ударного электроинструмента. Он подходит как для проводных так и аккумуляторных шуруповертов. Он может проникать в труднодоступные места для откручивания или закручивания крепежей.

Газовый паяльник

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Цена $3.85 - 5.89

В комплекте есть несколько насадок, которые значительно расширяют функционал данного инструмента.

Его основным плюсом является то, что Вы можете спаять проводку или провести любые другие манипуляции с ним даже в тех местах, где нет электричества.

Басистая водонепроницаемая колонка

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Цена $12

Подключается к телефону быстро, связь не пропадает, также возможно подключить через aux или флэшку. Радио ловит при подключении наушников. Время работы от одного заряда составляет порядка 6 часов.

Зубная электрощетка Xiaomi Mijia T500

КУПИТЬ ТУТ - DR. BEI Sonic - Xiaomi Mijia Oclean X - Xiaomi SOOCAS W3 - Xiaomi Househpld UV

Цена $27

По сравнению со старой моделью T300 тут добавили мотор второго поколения, который уже обладает мощностью 31000 об/мин, функцию об напоминании о чрезмерном давлении на зубы. Сама же щетка имеет полную защиту от воды IPX7, 3 режима и работает 18 дней на одном заряде.

IP-камера YI Home

КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Уличная камера - камера ZOSI

Цена $18

Отличная камера, с помощью которой можно наблюдать за квартирой, участком или ребёнком из любой точки мира с помощью интернета. Камера имеет угол обзора 112 градусов и ИК подсветку. Можно использовать как в помещении, так и на улице, благодаря влагозащите по стандарту IP65. Качество записи 1080P.

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