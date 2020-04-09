Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Xiaomi Mijia T500, IP-камера YI и другое
Угловой удлинитель для шуруповерта
Цена $9
Угловой удлинитель повышает продуктивность и универсальность сверлильного или ударного электроинструмента. Он подходит как для проводных так и аккумуляторных шуруповертов. Он может проникать в труднодоступные места для откручивания или закручивания крепежей.
Газовый паяльник
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Цена $3.85 - 5.89
В комплекте есть несколько насадок, которые значительно расширяют функционал данного инструмента.
Его основным плюсом является то, что Вы можете спаять проводку или провести любые другие манипуляции с ним даже в тех местах, где нет электричества.
Басистая водонепроницаемая колонка
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Цена $12
Подключается к телефону быстро, связь не пропадает, также возможно подключить через aux или флэшку. Радио ловит при подключении наушников. Время работы от одного заряда составляет порядка 6 часов.
Зубная электрощетка Xiaomi Mijia T500
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Цена $27
По сравнению со старой моделью T300 тут добавили мотор второго поколения, который уже обладает мощностью 31000 об/мин, функцию об напоминании о чрезмерном давлении на зубы. Сама же щетка имеет полную защиту от воды IPX7, 3 режима и работает 18 дней на одном заряде.
IP-камера YI Home
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Уличная камера - камера ZOSI
Цена $18
Отличная камера, с помощью которой можно наблюдать за квартирой, участком или ребёнком из любой точки мира с помощью интернета. Камера имеет угол обзора 112 градусов и ИК подсветку. Можно использовать как в помещении, так и на улице, благодаря влагозащите по стандарту IP65. Качество записи 1080P.
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