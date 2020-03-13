Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы Amazfit T-Rex, массажер для ног и другое
Разводной ключ трещотка
Цена $18
За последние 5-7 лет трещоточные ключи достаточно хорошо распространились по территории нашей страны.
рекламаБлагодаря храповому механизму, он очень удобен в использовании. Но главная его фишка в том, что он разводной.
Его можно регулировать в диапазоне от 9 до 22 мм.
Популярный шуруповерт
Цена $19
рекламаШуруповерт для монтажа и ремонта, который можно использовать совместно со сверлами и битами разных фигур. Время работы от одного аккумулятора примерно 1,5 часа. Максимальная скорость в 350 оборотов в минуту. Переключатель скоростей работает легко, мощности хватает для домашних работ.
Велокомпьютер
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Популярный
Цена $10
В это устройство заложено сразу 12 функций. Это часы, спидометр, температура и другие. Дисплей на регулярной основе не подсвечивается. Чтобы запустить подсветку, просто удерживаете сразу 2 кнопочки на пару секунд. В свободное от езды время, работает в режиме часов.
Массажер для ног
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
Цена $62
Ощущения невероятные, проминает каждый пальчик, греет и расслабляет. В углубления одинаково комфортно влезают ножки и 38-го, и 44-го размера. Массажные ролики работают интенсивно, отлично разминая по ощущениям все точки, находящиеся на ногах.
Смарт-часы Amazfit T-Rex
Цена $149
Горячая новинка, которую только представили на CES 2020. Amazfit T-Rex, благодаря защищённому корпусу, способны сохранять работоспособность в условиях экстремальных температур (от +70 до -40 градусов Цельсия), невосприимчивы к коррозии, не боятся погружения в воду и падения на твёрдую поверхность.
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