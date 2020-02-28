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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: IP камера Xiaomi, крутой микрофон Xiaomi и другое

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Крутой микрофон Xiaomi

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Цена $40

Портативный цифровой микрофон, с направленным приемом сигнала, есть функция шумоподавления, чувствительность -44 дб, работает на диапазоне от 20 до 20 000 герц, питание автономное от аккумулятора в 600 mah, рабочая температура от 0 до 35 градусов. Есть порт usb со шнуром для зарядки, удобный, оригинальный дизайн. Для записи звуков, голоса, ведения стримов.

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Цена $183

Внешний аккумулятор на 54 000mah, с различными типами подключения, есть индикатор режима работы и уровня зарядки, используется для питания оборудования, аппаратуры, гаджетов. Батареи хватает, чтобы запитать большинство мощных потребителей. Зарядка от сети 220 вольт, размер 20x10 см, вес 2кг.

IP камера Xiaomi

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Цена $30

Устанавливаемая камера с качеством видео 1080р, имеет модуль wi-fi для передачи данных, угол обзора до 360 градусов, вращается вокруг своей оси. Размер устройства 115 на 78 мм, поддержка карт памяти до 64 гб. Можно устанавливать в помещениях, комнате для наблюдения. Управляется через приложение. Рекомендую однозначно!

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Цена $39

Часы супер. Выглядят солидно. Ударопрочные, водонепроницаемые, есть масса вкусных функций! В них есть календарь, секундомер и хронограф. Часы работают тихо. Выглядят не меньше, чем на 20-30 тысяч рублей. Будут отличным аксессуаром для каждого мужчины, придавая ему стильный внешний вид.

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