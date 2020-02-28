Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: IP камера Xiaomi, крутой микрофон Xiaomi и другое
Стильный ремень
Цена $6
Реально брутальный княжеский стиль! Сам ремень толстый, фиксируется крепко. Вся соль тут в бляхе, плотно зажимает и сидит на ура! Ширина пояса 3,8 см, материал металл! Полное соответствие своему описанию и виду!
Крутой микрофон Xiaomi
рекламаКУПИТЬ ТУТ - FIFINE K670 - K669
Цена $40
Портативный цифровой микрофон, с направленным приемом сигнала, есть функция шумоподавления, чувствительность -44 дб, работает на диапазоне от 20 до 20 000 герц, питание автономное от аккумулятора в 600 mah, рабочая температура от 0 до 35 градусов. Есть порт usb со шнуром для зарядки, удобный, оригинальный дизайн. Для записи звуков, голоса, ведения стримов.
Мощный повербанк
рекламаЦена $183
Внешний аккумулятор на 54 000mah, с различными типами подключения, есть индикатор режима работы и уровня зарядки, используется для питания оборудования, аппаратуры, гаджетов. Батареи хватает, чтобы запитать большинство мощных потребителей. Зарядка от сети 220 вольт, размер 20x10 см, вес 2кг.
IP камера Xiaomi
Цена $30
Устанавливаемая камера с качеством видео 1080р, имеет модуль wi-fi для передачи данных, угол обзора до 360 градусов, вращается вокруг своей оси. Размер устройства 115 на 78 мм, поддержка карт памяти до 64 гб. Можно устанавливать в помещениях, комнате для наблюдения. Управляется через приложение. Рекомендую однозначно!
Стильные мужские часы
Цена $39
Часы супер. Выглядят солидно. Ударопрочные, водонепроницаемые, есть масса вкусных функций! В них есть календарь, секундомер и хронограф. Часы работают тихо. Выглядят не меньше, чем на 20-30 тысяч рублей. Будут отличным аксессуаром для каждого мужчины, придавая ему стильный внешний вид.
Обязательно подпишитесь на мои каналы со скидками и купонами на полезные гаджеты с Алиэкспресс:
Telegram - https://telete.in/aliworkman или https://t.me/aliworkman
Группа вконтакте - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила