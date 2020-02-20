Рюкзак для переноски кота

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Цена $23

Дико популярные в азиатских странах рюкзаки для переноски котов. Рюкзаки выполнены в различных оригинальных вариантах. Например, есть рюкзак в виде покебола из «Покемонов».

Беспроводной массажер для рук Xiaomi

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Цена $93

Массажер многофункциональный: обдувает руки с большим давлением, бережно массажирует, способен делать компрессы или просто греть. Идеально подойдет для людей, которые выполняют мелкие работы руками или проводят много времени за компьютером.

Вакуумный упаковщик TINTON LIFE

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Цена $12.92

Прибор предназначен для упаковки пищевых продуктов. Когда необходимо заморозить продукты, при помощи вакуумного упаковщика можно выкачать весь воздух из пакета. Таким образом продукты будут храниться гораздо дольше, к тому же это очень удобно. Подойдет для упаковки нарезки или фруктов. Аппарат легок в использовании, его можно брать с собой в дорогу.

Велофонарь Xiaomi

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Цена $23

Компактный 4-режимный фонарь с максимальной дальностью работы около 150 метров, максимальной яркостью до 500 люмен и радиусом освещенной зоны до 120 градусов.

Крепится на руль с помощью стандартного штатного крепления. Работает от встроенной LiPo-батареи.

Ультразвуковой очиститель для ювелирных украшений

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Цена $33

Лучшим способом почистить украшения, столовые приборы из драгоценных металлов, часы и прочие подобные вещи, является ультразвуковой очиститель. Таким, кстати, пользуются ювелиры. Так вы не повредите свои вещи и добьетесь максимального эффекта.

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