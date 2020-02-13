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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сушилка для обуви Xiaomi, металлоискатель и другое

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Титановая подвеска

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Цена $26

Универсальная отвертка - открывашка из титанового сплава. Яркая серебристая, очень стильная и крепкая вещь. Длинна которой составляет 46 мм и вес 5,6 грамм. Использовать под хозяйственные нужны, как запасной инструмент в машину, также в поездку, поход и даже для самозащиты.

Термометр Xiaomi

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Цена $26

Умный термометр со встроенным инфракрасным датчиком позволит измерить температуру тела с точностью до 0,1 градуса. Градусник не нужно прикладывать к телу - он работает на расстоянии. Имеет простой и понятный дизайн.

Сушилка для обуви Xiaomi Deerma HX10

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Цена $35

Очень полезная вещь, особенно зимой и весной, когда ноги постоянно мокнут, ведь дороги у нас далеко не всегда чистые. А это очень бюджетное устройство позволяет быстро высушить обувь и комфортно ее носить. Отдельно радует, что можно сушить два ботинка одновременно, так еще и изнутри.

Зеркало с подсветкой Xiaomi Makeup Mirror

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Цена $10

Зеркало с регулируемой подсветкой. Отличный подарок для любой женщины. Яркость подсветки можно регулировать или выключить. Зеркало имеет регулируемую подставку.

Металлоискатель

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Цена $134

Эта штука стоит на Али недорого и при удачном раскладе оправдает покупку в разы. Настраивается на поиск золота, различных металлов на глубине до полутора метров. При обнаружении падает звуковой сигнал, а на дисплее отображается глубина залегания предмета.

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lokki
19:20
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Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
no_fate
19:19
Кто хочет созерцать статтеры - добро пожаловать, берите память с таймингами 15 и выше. Я тоже скептически относился к характеристикам памяти, пока не поменял 3600-16-17-17-38 на 3200-14-14-14-34. Небо...
Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
Олег Анетько
19:18
есть стабильные авх на 5.2 при 1.24Вольта, он холодный и быстрый, найти только такие сложно.
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
-=metallist=-
19:16
А его уже изолировали?
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
hihimik
19:15
Какая-то нереальная ситуация, когда кто-то в здравом уме будет запускать стрим на 9900к@5.2 ,который может и будет есть за 200Вт(хотя я сильно сомневаюсь), да еще и при этом 100г и синька будет неожид...
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
LoL
19:13
На базовой, внезапно) А база у 10/20 штеуда 3,0-3,2 навскидку будет если не меньше, сильно выше 4ггц оно не прыгнет)
Clevo выпустит огромные 17-дюймовые игровые ноутбуки X170 на базе 10-ядерных процессоров Intel
Майский Жук
19:11
кто все эти люди, покупающие подобное за 400 уе со скидкой 20%? )))))))))))))))
Blackview подготовила смартфоны со скидкой до 44% на День святого Валентина
-=metallist=-
19:11
А как называлось то решение?
ASUS ROG Theta 7.1 - была представлена топовая игровая гарнитура формата 7.1
omoikane
19:10
Он там вроде почти стандартный нет? тот же что и на матери идет и звучки Sonic.
ASUS ROG Theta 7.1 - была представлена топовая игровая гарнитура формата 7.1
Дмитрий Садов
19:10
классный тест, в асасинах на 3600, на низких таймингах фпс меньше чем на высоких...
Покупка дорогой памяти бессмысленна и не оправдывает ожиданий – тестирование влияния таймингов оперативной памяти на fps в играх от hardwaretimes
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