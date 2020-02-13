Титановая подвеска

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Цена $26

Универсальная отвертка - открывашка из титанового сплава. Яркая серебристая, очень стильная и крепкая вещь. Длинна которой составляет 46 мм и вес 5,6 грамм. Использовать под хозяйственные нужны, как запасной инструмент в машину, также в поездку, поход и даже для самозащиты.

Термометр Xiaomi

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Цена $26

Умный термометр со встроенным инфракрасным датчиком позволит измерить температуру тела с точностью до 0,1 градуса. Градусник не нужно прикладывать к телу - он работает на расстоянии. Имеет простой и понятный дизайн.

Сушилка для обуви Xiaomi Deerma HX10

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Цена $35

Очень полезная вещь, особенно зимой и весной, когда ноги постоянно мокнут, ведь дороги у нас далеко не всегда чистые. А это очень бюджетное устройство позволяет быстро высушить обувь и комфортно ее носить. Отдельно радует, что можно сушить два ботинка одновременно, так еще и изнутри.

Зеркало с подсветкой Xiaomi Makeup Mirror

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Цена $10

Зеркало с регулируемой подсветкой. Отличный подарок для любой женщины. Яркость подсветки можно регулировать или выключить. Зеркало имеет регулируемую подставку.

Металлоискатель

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Цена $134

Эта штука стоит на Али недорого и при удачном раскладе оправдает покупку в разы. Настраивается на поиск золота, различных металлов на глубине до полутора метров. При обнаружении падает звуковой сигнал, а на дисплее отображается глубина залегания предмета.

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