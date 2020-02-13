Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сушилка для обуви Xiaomi, металлоискатель и другое
Титановая подвеска
Цена $26
Универсальная отвертка - открывашка из титанового сплава. Яркая серебристая, очень стильная и крепкая вещь. Длинна которой составляет 46 мм и вес 5,6 грамм. Использовать под хозяйственные нужны, как запасной инструмент в машину, также в поездку, поход и даже для самозащиты.
Термометр Xiaomi
рекламаКУПИТЬ ТУТ
Цена $26
Умный термометр со встроенным инфракрасным датчиком позволит измерить температуру тела с точностью до 0,1 градуса. Градусник не нужно прикладывать к телу - он работает на расстоянии. Имеет простой и понятный дизайн.
Сушилка для обуви Xiaomi Deerma HX10
рекламаЦена $35
Очень полезная вещь, особенно зимой и весной, когда ноги постоянно мокнут, ведь дороги у нас далеко не всегда чистые. А это очень бюджетное устройство позволяет быстро высушить обувь и комфортно ее носить. Отдельно радует, что можно сушить два ботинка одновременно, так еще и изнутри.
Зеркало с подсветкой Xiaomi Makeup Mirror
Цена $10
Зеркало с регулируемой подсветкой. Отличный подарок для любой женщины. Яркость подсветки можно регулировать или выключить. Зеркало имеет регулируемую подставку.
Металлоискатель
Цена $134
Эта штука стоит на Али недорого и при удачном раскладе оправдает покупку в разы. Настраивается на поиск золота, различных металлов на глубине до полутора метров. При обнаружении падает звуковой сигнал, а на дисплее отображается глубина залегания предмета.Возвращайте до 30% с ваших покупок в интернет магазинах - ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
На telegram канале и группе вк интересные находки публикуются быстрее. Подпишитесь, чтобы не пропускать!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила