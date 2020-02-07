Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: 3-х осевой стабилизатор, GoPro HERO 7 и другое
Портативный микроскоп
Цена $2.38
Портативный мини-микроскоп с 60 кратным увеличением. Устройство очень маленькое, вес продукта составляет всего 30 грамм. Управление осуществляется интуитивно, на корпусе расположена вращающее колесо и включение подсветки.
Электродрель
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Цена $74
Электродрель с функцией удара, имеет шпур размером в диаметре 26 мм, для демонтажа стен и перекрытий, мощность прибора 1200 ватт, переключатель режима работы. Работает от переменного тока в 220 вольт, вес 8 кг. Размер 480 на 240 мм, максимальные обороты 4600 в минуту.
Набор для промывки топливной системы
рекламаЦена $94
В наборе большое количество насадок для промывки топливной системы, при этом выводиться всё лишнее и автомобиль работает намного лучше чем до промывки. По личному опыту могу сказать что не обязательно ездит в мастерскую если сам научишься это делать. А касаемо устройства вещица полезная в любом гараже.
GoPro HERO 7
Цена $313
Экшен камера для видео съемки динамических сцен, в спорте, на отдыхе. Можно установить в качестве видеорегистратора в авто. Оснащена 12 мп камерой, углом обзора в 170 градусов, съемка 4K 60fps. Емкость аккумулятора в 1220mah, есть поддержка карт памяти с номиналом до 256 гб.
3-х осевой стабилизатор
Цена $71
Конкурент недавно вышедшему DJI Osmo Mobile 3, который также умеет складываться. Feiyu Tech — популярный бренд, который давно уже на рынке, он один из первых кто начал производить подвесы и стабилизаторы для камер GoPro, а уже после стал выпускать свои продукты и для другой техники, при этом с каждым разом улучшая качество и возможности.
- Режимы «Hitchcock dolly zoom», слежение ИИ, панорамы и др.
- Легкий вес, 272 г
- 14 ч на одном заряде
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