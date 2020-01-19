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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Wi-Fi роутер Xiaomi, смартфон Honor 9X и другое

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Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
Мощнейшее падение цен 2080 Super - до уровня обычных 2080
Еще одна 2080 Super и еще дешевле - цена идет к 40 т.р.!
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Всем привет. Оцените подборку полезных товаров с Алиэкспресс. В конце статьи будет видеоподборка товаров. Рекомендую к просмотру!

Необычная бутылка для воды

КУПИТЬ ТУТ

Цена $12

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Главная особенность - это фильтр для заварки, который находиться снизу. Благодаря своему объему в 400мл, занимает мало места. Сборка на высоте, ничего не протекает, всё сидит плотно. Можно выбрать комплект из 2х бутылочек разных размеров.

Термометр для крана

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Цена $12

Это устройство работает без батареек и аккумуляторов, используя в качестве энергии напор водяной струи. При этом температура воды отображается сразу же и почти без задержки. 

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В комплекте идет входная и выходная гайка на 1/2 дюйма. Входная часть с фильтром грубой очистки вкручивается вместо душевого шланга, а сам шланг прикручивается уже на выход.

Смартфон Honor 9X

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Цена $167

Оснащен 6,59‑дюймовым дисплеем, процессором Kirin 810, 4/6 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64/128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4 000mah. Для съёмки есть основная камера с датчиками 48 + 2 Мп и фронтальная с сенсором 16 Мп.

Wi-Fi роутер Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ - Дешевле

Цена $82

Главные достоинства роутера: стабильность и высокая скорость. Подойдет под любые задачи. В нем установлено 4 мощные антенны, которые отлично пробивают практически любые стены.

  • 2-х ядерный процессор Qualcomm MT7621A
  • 512 Мб ОЗУ (DDR3-1200).
  • Wi-Fi 802.11ac, MIMO 4x4
  • 2.4 ГГц - 800 Мбит/с
  • 5.0 ГГц - 1733 Мбит/с
  • автоматическое переключение между диапазонами 2.4 - 5 ГГц
  • порт USB 3.0, поддержка жестких дисков
  • 3 гигабитных LAN порта

Крутое освещение для двора

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Цена $16

Светодиодный светильник на солнечной батарее с датчиком движения. Имеет 118 светодиодов. Он водонепроницаемый, термостойкий и прочный. Идеально подходит для сада, заднего двора.

Xiaomi Cleanfly Coclean FVQ

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Цена $43

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Ручной пылесос Xiaomi со встроенным аккумулятором. Отличный вариант для уборки мебели или автомобиля. Мощность составляет 90W, сила всасывания - 7000Pa, а также зарядка USB Type-C.

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