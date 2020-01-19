Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Wi-Fi роутер Xiaomi, смартфон Honor 9X и другое
Всем привет. Оцените подборку полезных товаров с Алиэкспресс. В конце статьи будет видеоподборка товаров. Рекомендую к просмотру!
Необычная бутылка для воды
Цена $12
рекламаГлавная особенность - это фильтр для заварки, который находиться снизу. Благодаря своему объему в 400мл, занимает мало места. Сборка на высоте, ничего не протекает, всё сидит плотно. Можно выбрать комплект из 2х бутылочек разных размеров.
Термометр для крана
Цена $12
Это устройство работает без батареек и аккумуляторов, используя в качестве энергии напор водяной струи. При этом температура воды отображается сразу же и почти без задержки.
рекламаВ комплекте идет входная и выходная гайка на 1/2 дюйма. Входная часть с фильтром грубой очистки вкручивается вместо душевого шланга, а сам шланг прикручивается уже на выход.
Смартфон Honor 9X
Цена $167
Оснащен 6,59‑дюймовым дисплеем, процессором Kirin 810, 4/6 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 64/128 ГБ. Ёмкость аккумулятора составляет 4 000mah. Для съёмки есть основная камера с датчиками 48 + 2 Мп и фронтальная с сенсором 16 Мп.
Wi-Fi роутер Xiaomi
Цена $82
Главные достоинства роутера: стабильность и высокая скорость. Подойдет под любые задачи. В нем установлено 4 мощные антенны, которые отлично пробивают практически любые стены.
- 2-х ядерный процессор Qualcomm MT7621A
- 512 Мб ОЗУ (DDR3-1200).
- Wi-Fi 802.11ac, MIMO 4x4
- 2.4 ГГц - 800 Мбит/с
- 5.0 ГГц - 1733 Мбит/с
- автоматическое переключение между диапазонами 2.4 - 5 ГГц
- порт USB 3.0, поддержка жестких дисков
- 3 гигабитных LAN порта
Крутое освещение для двора
Цена $16
Светодиодный светильник на солнечной батарее с датчиком движения. Имеет 118 светодиодов. Он водонепроницаемый, термостойкий и прочный. Идеально подходит для сада, заднего двора.
Xiaomi Cleanfly Coclean FVQ
Цена $43
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Ручной пылесос Xiaomi со встроенным аккумулятором. Отличный вариант для уборки мебели или автомобиля. Мощность составляет 90W, сила всасывания - 7000Pa, а также зарядка USB Type-C.
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