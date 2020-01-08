Мини-штангенциркуль брелок

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Цена $0.83

Отличный металлический брелок в виде штангенциркуля. Вы всегда можете измерить небольшие предметы. Максимальная величина измерения до 4,5см. Да и стоит он копейки, зато всегда может пригодится.

Bluetooth колонка

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Цена $12

Понравилось что присутствуют высокие частоты и басы. Обычно в таких колонках есть только средние и как из бочки, тут всё отлично. На максимальной громкости динамики не хрипят. Время работы до 10 часов.

Паяльник

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Цена $9

Ручной гаджет с набором насадок, припоя и инструментов для обслуживания, мощностью от 60 до 80 ватт, защитой от перегорания, экраном для отслеживания температуры. Быстро нагревается, жало из сплава меди и стали. Диапазон температур от 200 до 450 градусов.

Массажер для ног

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Цена $52

Ощущения очень хорошие. Ноги греет, сжимает и массирует стопы. Можно запустить все одновременно. Также есть возможность регулировать тепло, силу массажа, озонирование (убивает микробы). За 15 минут полностью расслабит ваши ноги. Полезная вещь!

Супер мощный фонарь Xlamp XHP70.2 XHP90

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Цена $9

Очень мощный светодиодный фонарь бренда TRLIFE с настраиваемым фокусом, световой поток 6000 люмен светит на 500м. Прочный металлический корпус, класс водонепроницаемости IPX-6 - его можно смело брать с собой на охоту или рыбалку, на дачу, в поход или пикник с ночёвкой. Заряжается от usb.

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