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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Шейный массажер Xiaomi, инструменты Workpro и другое

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Воздуходувка DEKO

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Цена $50.85

  • в комплект входит один аккумулятор;
  • скорость потока воздуха нельзя менять - она одна;
  • поток воздуха настолько силён, что может убирать не только листья, но и мусор небольшого веса;
  • мощности хватит чтобы выметать мелкие камни из стыков тротуарной плитки;
  • одного заряда батареи хватает на уборку около 200 квадратных метров территории;
  • поток воздуха сильно ощущается даже на расстоянии в два метра.

Шейный массажер Xiaomi

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Цена $39

Популярный массажер от компании Xiaomi, который поможет вам расслабиться и улучшить самочувствие. Он умеет разминать, разогревать и "покалывать" током кожу. Управляется через фирменное приложение Xiaomi, в котором вы сможете настроить массажер под свои нужды.

Инструменты Workpro

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Цена $12.74 - 193.79

Инструменты Workpro

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Набор инструментов из хромованадиевой стали для ремонта автомобиля. В комплект входят 123 предмета: трещоточные ключи, ручки со сменными насадками и битами, удлинители, а также кейс для хранения.

Машина на радиоуправлении

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Цена $22.11 - 54.92

Отличная идея подарка для мальчиков, а также их родителей, особенно пап, которые с удовольствием играют с такой замечательной игрушкой. Машина представлена в двух вариантах размеров:

- масштаб 12:1: размеры 37x23x20 см;
- масштаб 16:1: размеры 27х17х12 см

Швабра для мытья с распылителем Xiaomi

КУПИТЬ ТУТ

Цена $7.76 - 29.73

Качественная швабра с распылителем от известного суббренда Xiaomi Deerma. Там же на Али можно взять и дополнительные тряпки если с вашей что-нибудь случится, а так они поддерживают многократное использование.

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лол , раньше они кусок кремния с 4 ядрами продавали за 330 баксов и имели неслабый процент брака , а после того как кусок крения стал в 2 раза больше .то процент годных кристаллов стал еще меньше . а ...
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wwr222
19:11
Это хорошая плата.Но многие топят за другие,которые примерно на 10тыс дешевле...а мечтают воткнуть 3900...
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wwr222
19:08
Не пойдут они особо(и при чем тут фанаты?).Многие уже только недавно взяли минимум 6 ядер.А прям на горизонте маячит новая память.Особого смысла не вижу.Возьмут,конечно,но ажиотажа не будет
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