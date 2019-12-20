Воздуходувка DEKO

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Цена $50.85

в комплект входит один аккумулятор;

скорость потока воздуха нельзя менять - она одна;

поток воздуха настолько силён, что может убирать не только листья, но и мусор небольшого веса;

мощности хватит чтобы выметать мелкие камни из стыков тротуарной плитки;

одного заряда батареи хватает на уборку около 200 квадратных метров территории;

поток воздуха сильно ощущается даже на расстоянии в два метра.

Шейный массажер Xiaomi

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Цена $39

Популярный массажер от компании Xiaomi, который поможет вам расслабиться и улучшить самочувствие. Он умеет разминать, разогревать и "покалывать" током кожу. Управляется через фирменное приложение Xiaomi, в котором вы сможете настроить массажер под свои нужды.

Инструменты Workpro

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Цена $12.74 - 193.79

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Машина на радиоуправлении

Набор инструментов из хромованадиевой стали для ремонта автомобиля. В комплект входят 123 предмета: трещоточные ключи, ручки со сменными насадками и битами, удлинители, а также кейс для хранения.

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Цена $22.11 - 54.92

Отличная идея подарка для мальчиков, а также их родителей, особенно пап, которые с удовольствием играют с такой замечательной игрушкой. Машина представлена в двух вариантах размеров:

- масштаб 12:1: размеры 37x23x20 см;

- масштаб 16:1: размеры 27х17х12 см

Швабра для мытья с распылителем Xiaomi

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Цена $7.76 - 29.73

Качественная швабра с распылителем от известного суббренда Xiaomi Deerma. Там же на Али можно взять и дополнительные тряпки если с вашей что-нибудь случится, а так они поддерживают многократное использование.

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