Google обещает 7 лет обновлений только для смартфонов

Срок поддержки программного обеспечения для Google Pixel 8a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold составляет целых семь лет — это самый долгий срок среди мобильных устройств на рынке. Компания заслуживает похвалы за столь щедрое обещание, ведь большинство людей, вероятно, заменили бы свои смартфоны до истечения этого срока.

Однако подход Google к поддержке программного обеспечения для умных часов отличается. Для оригинальных Pixel Watch и Pixel Watch 2 предусмотрен трёхлетний срок поддержки, и Pixel Watch 3 находятся в аналогичной ситуации.

Интересно, что к смартфонам и умным часам относятся по-разному, хотя все они являются умными устройствами. Возможно, что умные часы будут меняться чаще, чем телефон, или это просто расчёт, основанный на более низкой цене.

В любом случае, стоит помнить, что Pixel Watch не будут работать так долго, как Pixel phone, с точки зрения программного обеспечения.