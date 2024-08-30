Пневматический молоток

Цена 3 830 ₽

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Способен легко забивать гвозди различной длины. Благодаря автоматическому режиму значительно сократит процесс работы. Из-за компактных размеров легко использовать в труднодоступных местах.

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Телевизор Xiaomi TV A 55" 2025,4K

Цена 35 880 ₽

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Обновленная версия прошлая модели, которая уже собрала много положительных отзывов.

Android TV / HDR10, HLG

Зарядное устройство LiitoKala

Цена 1 360 ₽

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Имеет 4 слота для батареек типоразмера АА и ААА, ЖК-дисплей с указанием уровня заряда, в комплекте кабель питания.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 8/256 Гб

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Цена 39 900 ₽

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nano SIM+eSIM

6.7" (1080 x 2640) SAMOLED, 120 Гц, HDR10+

Процессор Snapdragon 8+ Gen 1

Камера 12+12МП, фронталка 10Мп

NFC, 5G, IPX8, eSIM

Акб на 3700mah

Аккумуляторная садовая пила VVOSAI WS-DSJ20-C1

Цена 3 750 ₽

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то устройство оснащено аккумулятором на 20В, а также поставляется с зарядным устройством, маслом и ключами для обслуживания. С длиной шины 6" и встроенной защитой от перегрузки, она обеспечит вам надежную поддержку при работе в саду или на даче.

Ручной вертикальный пылесос Deerma DX888

Цена 2159 руб по промокоду MVM10

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Мощность 600 Вт

Циклонный фильтр + HEPA фильтр

Длина сетевого провода 4.5 м

Эргономичная ручка, уровень шума менее 68 дБ

Мультитул

Цена 422 ₽

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Это складной набор шестигранных ключей LIBRATON - настоящая находка для мастеров и любителей DIY. Этот компактный мультитул заменит целый набор инструментов.

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