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Недорогие и полезные товары с AliExpress: телевизор Xiaomi 2025, мультитул и другое

В этой подборке будут самые удачные и удивительные находки с Алиэкспресс. Вы точно найдете здесь что-то полезное.
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Пневматический молоток

Цена 3 830 ₽

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Способен легко забивать гвозди различной длины. Благодаря автоматическому режиму значительно сократит процесс работы. Из-за компактных размеров легко использовать в труднодоступных местах.

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Телевизор Xiaomi TV A 55" 2025,4K

Цена 35 880 ₽

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Обновленная версия прошлая модели, которая уже собрала много положительных отзывов.

Android TV / HDR10, HLG

Зарядное устройство LiitoKala

Цена 1 360 ₽

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Имеет 4 слота для батареек типоразмера АА и ААА, ЖК-дисплей с указанием уровня заряда, в комплекте кабель питания.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 8/256 Гб

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Цена 39 900 ₽

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  • nano SIM+eSIM
  • 6.7" (1080 x 2640) SAMOLED, 120 Гц, HDR10+
  •  Процессор Snapdragon 8+ Gen 1
  • Камера 12+12МП, фронталка 10Мп
  •  NFC, 5G, IPX8, eSIM
  • Акб на 3700mah

Аккумуляторная садовая пила VVOSAI WS-DSJ20-C1

Цена 3 750 ₽

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то устройство оснащено аккумулятором на 20В, а также поставляется с зарядным устройством, маслом и ключами для обслуживания. С длиной шины 6" и встроенной защитой от перегрузки, она обеспечит вам надежную поддержку при работе в саду или на даче. 

Ручной вертикальный пылесос Deerma DX888

Цена 2159 руб по промокоду MVM10

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  • Мощность 600 Вт
  • Циклонный фильтр + HEPA фильтр
  • Длина сетевого провода 4.5 м
  • Эргономичная ручка, уровень шума менее 68 дБ

Мультитул

Цена 422 ₽

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Это складной набор шестигранных ключей LIBRATON - настоящая находка для мастеров и любителей DIY. Этот компактный мультитул заменит целый набор инструментов.

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