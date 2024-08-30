Недорогие и полезные товары с AliExpress: телевизор Xiaomi 2025, мультитул и другое
Пневматический молоток
Цена 3 830 ₽
Способен легко забивать гвозди различной длины. Благодаря автоматическому режиму значительно сократит процесс работы. Из-за компактных размеров легко использовать в труднодоступных местах.
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Телевизор Xiaomi TV A 55" 2025,4K
Цена 35 880 ₽
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Обновленная версия прошлая модели, которая уже собрала много положительных отзывов.
Android TV / HDR10, HLG
Зарядное устройство LiitoKala
Цена 1 360 ₽
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Имеет 4 слота для батареек типоразмера АА и ААА, ЖК-дисплей с указанием уровня заряда, в комплекте кабель питания.
Смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 8/256 Гб
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Цена 39 900 ₽
- nano SIM+eSIM
- 6.7" (1080 x 2640) SAMOLED, 120 Гц, HDR10+
- Процессор Snapdragon 8+ Gen 1
- Камера 12+12МП, фронталка 10Мп
- NFC, 5G, IPX8, eSIM
- Акб на 3700mah
Аккумуляторная садовая пила VVOSAI WS-DSJ20-C1
Цена 3 750 ₽
то устройство оснащено аккумулятором на 20В, а также поставляется с зарядным устройством, маслом и ключами для обслуживания. С длиной шины 6" и встроенной защитой от перегрузки, она обеспечит вам надежную поддержку при работе в саду или на даче.
Ручной вертикальный пылесос Deerma DX888
Цена 2159 руб по промокоду MVM10
- Мощность 600 Вт
- Циклонный фильтр + HEPA фильтр
- Длина сетевого провода 4.5 м
- Эргономичная ручка, уровень шума менее 68 дБ
Мультитул
Цена 422 ₽
Это складной набор шестигранных ключей LIBRATON - настоящая находка для мастеров и любителей DIY. Этот компактный мультитул заменит целый набор инструментов.
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