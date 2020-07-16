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Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2

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И снова здравствуйте, дорогие односайтчане!

Всё описанное в предыдущей статье – было на самом деле. Перед экспериментами с крутиляторами блоков питания, они были тщательно осмотрены и обнюханы, признаков безвозвратной утраты не обнаружил, и решился на тот эксперимент, с первым БП, который на работе. И да, тот комп и БП работают до сих пор. А вот в домашнем компе, после перепайки кулера, БП отработал еще 3 года и кулер встал – донора в тот момент не нашлось, а деньги на новый БП были – поменял узлом. Оба компа, которые питали БП из статьи, 2007-2009 годов сборки, блоки питания в них из нижнего ценового сегмента, и по опыту разборки блоков питания, у большинства вентиляторы припаяны к плате БП, в более-менее брендовых и с ценой более 1000 руб. – на разъемах.

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И ведь дело даже не в том, что вызванный мной мастер не стал перепаивать вентилятор, вы верно в комментариях заметили, что это чревато проблемами в последствии, дело в том, что за какие-то полтора часа производимых манипуляций, не требующих никаких расходных материалов, он хотел взять с меня 10900.

Но в этот раз мы рассмотрим другую тему, в которой также коснемся компьютерных мастеров и их жадности.

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В ноябре 2018 года я остался без работы, т.к. содержать инженера по электронике с колоссальной заработной платой в 21850 (на руки), стало обременительно для работодателя, и получив 3 оклада, я покинул своё рабочее место, но т.к. контакты с бывшими коллегами сохранены, именно поэтому я знаю, что по сей день комп с перепаянным кулером блока питания в рабочем состоянии.

Уже в декабре 2018 я устроился в фирму по выездному ремонту ПеКарен – сервисным инженером.

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Долго я в этой сфере не продержался, но сейчас не об этом.

За пару лет до описанных выше событий, имел я удовольствие встретится с такой любимой у многих этих сервисных инженеров окисью контактов оперативной памяти, плат жестких дисков, видео и звуковых карт. А дело было так: как-то в соцсети, в одной из дамских групп, где жена состояла, заметила она от одной из участниц просьбу посоветовать компьютерного мастера, компьютер барахлит. Жена оставила мой номер телефона, и мне позвонил муж той женщины. Описал проблему, компьютер при включении «гудит, жужжит, а на экране ничего». Первое, на что я тогда подумал – видеокарта. Собственно с этим подозрением я и отправился диагностировать ПК. Взял с собой отвертку и видеокарту-затычку. ПК оказался довольно старым, что-то около 2005 года, Pentium D Dual-Core, DDR2 память, и видеокарта, точно не помню какая, но что-то вроде 6600GT. Поскольку подозревал я видеокарту, первым делом поменял её на свою затычку, но результата это не принесло. Тут я призадумался, т.к. особого желания тратить время на этот старый комп у меня не было (имей я тогда при себе простейший спикер, проблема была бы установлена за минуту). Не найдя у себя в памяти чего-нибудь подобного, собрался было «пересобрать» комп. Но почему-то решил проверить, а не в оперативной ли памяти заключена проблема. Вынул одну планку, включаю – результат тот же самый. Вернул планку, вынул другую – без изменений. Тогда вытащил обе планки, и протер контакты пальцами, сверху-вниз. Не надеясь даже на удачу, воткнул обе планки обратно и включил комп. Какого же было моё удивление в тот момент, когда на экране появилось изображение. Так я познакомился с не самой частой, но имеющей место быть проблемой «не включения» компа.

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Сервисные инженеры в фирме, куда я устроился работать, общались между собой в телеграмме. Мастеров было много, и большинство из них – совершенно не разбирающихся в железе и как его чинить, способных лишь переустановить винду и поковыряться в БИОСе или командной строке, дабы выглядеть перед клиентом – чаще всего людьми преклонного возраста – профессионалом.

И вот один из таких «профессионалов» в телеграмме описывает проблему: комп включается, кулеры крутятся, изображения нет. Просит совета у «коллег». И вот был у нас там в фирме наставник, который помогал советами, но отнюдь не по поиску и решению проблем клиента, а советами как находить то, чего нет, делать то, что не надо, и выписывать счет клиенту на астрономические суммы.

Парень, который столкнулся с окисью оперативной памяти, в итоге, помимо «снятие окиси с контактных дорожек комплектующих» (формулировка из счет-квитанции), сделал кучу ненужной клиенту в этом случае работы, взял с человека около 15 т.р. Я сомневаюсь, что наставник не знал о том, что проблема заключается в окиси оперативки, скорее всего он своими советами выводил «мастера» на хороший чек, но вот сервисный инженер этот – не знал, и возможно, так и не узнает в чем была причина его вызова. А откуда я узнал, что дело было в оперативной памяти? – в перечне работ и услуг не было ничего другого, что могло бы починить компутатор, кроме снятия окисей, которое по прайсу стоит 2400.

В моем случае знакомства с окисью контактов, мне было совершенно не ясно сколько может стоить решение такой проблемы, и вопрос о стоимости моей работы я переложил на «клиента». Он дал мне 1000, но я до сих пор считаю, что это с избытком. Но… дают – бери.

P.S. я не хочу сказать что ВСЕ компьютерные мастера такие, какими они описаны в моих статьях. Профессионалы и настоящие мастера своего дела есть в этой сфере, но их точно нет в фирмах оказывающих услуги компьютерной помощи на дому. 

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