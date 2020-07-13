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Если не включается компьютер - помоги себе сам

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При возникновении каких-либо проблем с техникой, её поломкой и «работой не так», мы привыкли обращаться к специалистам, которые быстро и с гарантией вернут к жизни наши приборы и устройства. Но представим, что проблема приключилась с таким сложным для большинства обывателей устройством как компьютер. Это для нас с вами, дорогие односайтчане, это устройство простО и понятно, как 5 копеек. А всем остальным остается лишь обращаться к специалистам, то есть – к компьютерным мастерам. Сегодня мы поговорим об этих специалистах.

 Чтобы не превращать эту статью в бессмысленное рассуждение «о …», опишу реальный опыт обращения к компьютерному мастеру из своей жизни.

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Итак, мы обратились к компьютерному мастеру, выбрав первое попавшееся объявление на всем известном сайте. Причина нашего обращения – ЭВМ рандомно и наглухо зависает до «хард-ресета», т.е. жми – ни жми кнопку reset на корпусе, эффекта не будет, помогает только щелчок кнопкой «вкл-выкл» на блоке питания. В принципе, для встречи с компьютерным мастером, который по описанию в объявлениях кажется нам специалистом в своем деле, возможны сотни, а то и тысячи, вариаций проблем с ЭВМ, но выше я описал конкретно тот случай, из-за которого я вызвал мастера к себе домой.

Дабы не создать образ профана перед вами, дорогие читатели, немного поясню: проблема моего электронно-вычислительного механизма была известна мне заранее, т.к. по долгу службы я имел удовольствие встретиться с ней ранее, и знал, как устранить это досадное недоразумение. В то время мы с супругой смотрели различные видеоролики и телевизионные репортажи о наглости и жадности компьютерных мастеров, и нам стало интересно, какие проблемы найдет в нашем многоуважаемом компьютере специалист.

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Через пару-тройку часов после звонка по объявлению, пришел к нам мастер. Описывать его внешность не вижу смысла, ибо ничего внешне выдающего в этом человеке специалиста в области пуско-наладки ЭВМ не было, скорее он был похож на консультанта из магазина бытовой техники – но внешность бывает обманчива, поэтому портрет компьютерного мастера в данной статье составлять не будем. Спросив в чем проблема и причина обращения к нему (во время звонка я всё это уже говорил – прим.), мастер принялся за работу. Включил компьютер, изучил биос, запустил ОС с LiveCD, и стал проверять систему антивирусом. Антивирус нашел папку с активаторами, и «специалист» с победным выражением лица, удалив зловредные продукты жизнедеятельности хакеров, вынес вердикт что проблема решена и «с вас сто тыщь мильонов», т.е. 3000, можно без сдачи. И в этот момент вычислительный механизм отправляется в нокаут. Я говорю специалисту что решение проблемы – это когда компьютер работает, а не «висит» мертвым грузом, «как прямо сейчас». Мастер поник, нажав раз-другой кнопку Reset и не получив никакого результата, поинтересовался каким образом я умудряюсь запустить ПК после случившегося. Запустив комп, специалист сделал вывод что проблема связана с Windows или драйверами и предложил её переустановить. В общем, дальнейшее подробное описание выявляемых проблем и попыток их решить займет очень много и моего писательского, и что гораздо более значимо – вашего, читательского времени, поэтому опустим эту часть и перейдем к сути.

В конечном итоге нашему герою, специалисту и мастеру компьютерной помощи, который практически на заре распространения компьютерной техники в нашей стране начал ею интересоваться, а чуть позже и пуско-налаживать (рассказано мастером в процессе общения во время его работы), удалось установить истинный источник проблемы – блок питания.

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Вот тут немного отвлекусь: по трудовой книжке я инженер по электронике, и постоянно имею честь лицом к лицу встречаться с разного рода поломками и отказами в работе этой самой электроники, и однажды, мне посчастливилось столкнуться с вышеописанным поведением компьютера, на поиск первопричины в тот раз у меня ушло меньше времени, чем у нашего специалиста, потому что я не искал возможных софтверных причин, а сразу перешел к диагностике аппаратной части. Увидев, что кулер блока питания не крутится, разобрал БП и заменил кулер, взяв аналогичный по размеру из донорского БП и паяльник. Конечно, проблемы заменить БП целиком, не было, но я должен был проверить, в этом ли заключалась проблема компьютера. И, как ни странно, это помогло.

В итоге, специалист установив причину «недомоганий» вычислительной машины, вынес вердикт – блок питания необходимо заменить, ибо этот «к дальнейшей работе не пригоден». На мой вопрос можно ли починить этот, заменить кулер в нем, который (кулер) как и паяльник я по широте душевной сам предоставлю мастеру прямо здесь и сейчас, специалист посмотрел на меня как отец на ребенка, который говорит папе как правильно пилить доски для забора (эта аналогия также из жизненного опыта). В конечном счете, оказалось, что специалист этот, ничего кроме поиска вирусов, переустановки винды и замены комплектующих «в сборе» и не умеет вовсе.

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Далее был долгий разговор о работе, её ценности и стоимости, трудозатратах специалиста и желаемом им заработке, о найденных, но так и не решенных проблемах техники, сошлись на том, что оплатил я только диагностику, в размере 900 рублей, вместо насчитанных специалистом 3000 за вирусы, 3000 за переустановку винды, 2000 за какие-то программы, 1000 за драйвера, 1000 за сборку-разборку ПК, и тех самых 900 за диагностику.

Последнее, что я ему тогда сказал, были слова о том, что если бы он перепаял кулер, я бы накинул ему 500 рублей, что само по себе дико, т.к. перепаять кулер в блоке питания на мой взгляд (и опираясь на свой опыт), стоит не более 100 рублей.

Однажды, мне понадобилось заменить термостат на автомобиле, я приехал на СТО, но после того, как автослесарь при администраторе СТО открыл капот и спросил у меня «А где у вас тут термостат?» я запретил делать что-либо с моим ведром с болтами, а позднее, посмотрев видео о замене термостата сделал всё сам, попутно удивившись ценообразованию СТО, где за открученные 3 болта и «вынуть-сунуть» термостат просят 1500 руб.

И таких «специалистов» хватает в любой сфере деятельности, и пусть вы, односайтчане, не станете обращаться к компьютерным мастерам, вам может попасться подобный мастер в другой сфере. А вот ваши пожилые родственники и знакомые, родственники знакомых и другие из вашего окружения, вполне могут попасть на таких «спецов», отдав им немалую сумму и оставшись с нерешенной проблемой. Знайте сами (хотя уверен, вы то знаете), и предупредите тех, кто вам дорог. Не отказывайте в компьютерной помощи родным и близким, чтобы они не были вынуждены обращаться к пройдохам и шаромыжникам.

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