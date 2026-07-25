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apprenticebase
Мобильный Ryzen 7 9800HX3D с поддержкой 3D-кэша может выйти в четвертом квартале 2026 года
Это копия настольной версии с заниженными частотами.
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Издание Videocardz со ссылкой на инсайдеров сообщает, что компания AMD готовит особый процессор Ryzen 7 9800HX3D для ноутбуков. Ключевой особенностью новинки, как становится понятно по названию, является поддержка технологии 3D V-Cache. Ранее он проходил по документам под именем 9755HX3D, но производитель решил «округлить» индекс для большей схожести с настольной версией. 

Источник изображения: Notebookcheck

По некоторым сведениям, процессор получит полноценные 8 ядер, 16 потоков, тактовую частоту вплоть до 5,1 ГГц, а также 96 Мбайт кэша L3. Напомним, у AMD уже есть в линейке процессор с 3D-кэшем для лэптопов — речь идёт про Ryzen 9 9955HX3D с 16 ядрами и максимальной тактовой частотой в Boost-режиме до 5,4 ГГц, а также 128 Мбайт кэша L3.

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Производство нового мобильного процессора от AMD должно начаться в четвёртом квартале 2026 года, приблизительно тогда же намечен старт продаж. Некоторые инсайдеры, впрочем, убеждены, что анонс может состояться на выставке CES 2027.

Если верить источнику, то AMD не будет ставить условия перед партнёрами по обязательной установке грядущего Ryzen 7 9800HX3D в комплекте с определённым GPU. Это означает, что у производителей ноутбуков будет больше свободы в плане установки в лэптопы разных видеокарт в тандеме с мощным процессором.

#amd #процессоры #княут 7 9800hx3d
Источник: videocardz.com
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