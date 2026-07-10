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Бюджетные смартфоны от Xiaomi, Oppo и Honor могут исчезнуть из продажи из-за дефицита памяти
До конца 2026 года объёмы производства аппаратов стоимостью до $400 сократятся примерно на 22%.
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Аналитики из компании Omdia сообщили, что мировые поставки смартфонов с отпускной стоимостью ниже 400 долларов в этом году должны сократиться примерно на 22%. Из-за этого мировой рынок мобильных аппаратов упадёт на 12% — всё это произойдёт из-за очевидных проблем с чипами памяти.

Источник изображения: Xiaomi

Исследователи из Omdia также дали понять, что кризис на рынке памяти DRAM и NAND делает сегмент недорогих смартфонов малопривлекательным для производителей. Устройства продаются с минимальной рентабельностью, вариантов для дальнейшего уменьшения их стоимости просто не остаётся.

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Производители на протяжении последних 12 месяцев изо всех сил пытались компенсировать потери за счёт сокращения затрат при закупке других компонентов. Речь идёт о дисплеях, различных датчиках и радиочастотных модулях, где объёмы предложения от различных производителей всё ещё относительно велики. Но это, как предупреждают аналитики, может работать только до определенного момента, поскольку бюджетные телефоны и так спроектированы с учётом максимально жесткой структуры затрат.

Ценообразование в сегменте смартфонов стоимостью до 400 долларов довольно специфическое — около 60% от цены каждого устройства занимают именно чипы памяти. В особо дешёвых аппаратах стоимостью до 99 долларов на них приходится более 64%. Omdia считает, что в обозримом будущем Oppo, Vivo, Honor и Xiaomi придётся существенно сократить производство дешёвых смартфонов или вовсе оставить пользователей без них.

#смартфоны #xiaomi #oppo #дефицит памяти
Источник: techspot.com
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