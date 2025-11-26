Компания хочет сэкономить минимум 1 миллиард долларов, заменив людей нейросетями.

Американский техногигант HP объявил о масштабной реструктуризации. В ближайшие три года работу потеряют от 4 до 6 тысяч человек - это примерно десятая часть всего текущего штата корпорации. Президент компании Энрике Лорес не скрывает причин такого непопулярного решения: руководство планирует агрессивно внедрять нейросети в процессы разработки, поддержки клиентов и управления. Цель этой «оптимизации» довольно прагматичная - сэкономить порядка 1 миллиарда долларов.

Решение выглядит радикальным на фоне неплохих финансовых отчётов компании, но и её конкуренты увольняют людей сотнями, имея на руках хорошие квартальные отчёты. Что касается HP, то за последний квартал выручка от продажи компьютеров у неё выросла на 8% и достигла 10,8 миллиарда долларов. Именно продажи ПК сейчас тянут бизнес вверх, так как подразделение принтеров и печатного оборудования продолжает стагнировать - там продажи упали на 4%.

Сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, HP делает ставку на автоматизацию для сокращения расходов на персонал. С другой - глобальный ажиотаж вокруг искусственного интеллекта взвинтил цены на оперативную память и накопители, что напрямую бьёт по себестоимости компьютеров, основного источника прибыли компании. Лорес признал, что закупка памяти теперь «съедает» от 15 до 18% цены обычного ПК, причём рост стоимости компонентов в последние недели только ускорился.

Чтобы компенсировать эти расходы и удержать доходы, производитель готов идти на непопулярные меры. В планах руководства - поиск более дешёвых поставщиков комплектующих и пересмотр модельного ряда. За бюрократической формулировкой «перепроектирование под конфигурации с уменьшенным объёмом памяти» кроется неприятный факт: в магазинах могут появиться компьютеры с урезанными характеристиками или более бюджетной начинкой. При этом в HP уверены, что благодаря давним контрактам дефицит чипов им не грозит, в отличие от неизбежного повышения ценников для покупателей.