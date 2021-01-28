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Компания Sony Interactive Entertainment сообщило в своем Твиттер блоге PlayStation о переносе даты выпуска эксклюзива для PS5 под названием Returnal.

До этого твита, релиз роглайк-шутера от студии Housemarque был запланирован на 19 марта 2021 года. Но по заявлению разработчиков, они не успевают к обозначенной дате и проведя консультации с ними, Sony Interactive Entertainment пошла на перенос даты выхода игры. Sony уверена, что это пойдет на пользу проекту, так как у команды создателей появится дополнительное время, чтобы довести уровень качества игры до ожидаемого игроками.

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Returnal станет самой амбициозной игрой от Housemarque на сегодняшний день, сочетающей стрельбу с видом от третьего лица и элементами roguelike, которые очень интересно связаны с сюжетом.

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После аварийной посадки в меняющем форму мире астронавту Селене предстоит искать выход на безжизненном ландшафте древней цивилизации. Совсем одна, она борется изо всех сил за выживание. Снова и снова она терпит поражение - ей приходится начинать свое путешествие каждый раз, когда она умирает.

Учитывая, что задержка релиза не так и велика в PlayStation Store предзаказы прекращать не стали.

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