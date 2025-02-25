Они ориентированы на использование в смартфонах среднего и начального ценового сегмента

На этой неделе фирма MediaTek представила свежие процессоры серии Dimensity 7000, разработанные специально для более доступных Android-устройств.

Осенью прошлого года MediaTek выпустила ведущий чип Dimensity 9400, а также процессор Dimensity 8400, предназначенный для усовершенствованных смартфонов среднего класса. В этом году они пополнились новинками Dimensity 7400 и Dimensity 7400X.

Эти чипы созданы с использованием 4-нм технологии и содержат четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A78, работающих на частоте до 2,6 ГГц, а также четыре экономичных ядра Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц. За графику отвечает процессор Arm Mali-G615 MC2. Обе версии ориентированы на повышение энергоэффективности, при этом, по данным производителя, их энергопотребление сократилось на 36 % в сравнении с моделями прошлого года. В дополнение к этому Dimensity 7400X поддерживает особенности, полезные для гибких устройств с дополнительными дисплеями.

Каждая из этих платформ оснащена мощным нейронным сопроцессором MediaTek NPU 6.0, который реализует возможность работы с искусственным интеллектом. Производительность NPU увеличилась на 15 % по сравнению с чипом Dimensity 7300. В сфере искусственного интеллекта чипы Dimensity 7400 сосредоточены на улучшении фотосъемки и игрового процесса. Среди ключевых улучшений выделяются повышенное качество изображения в условиях низкого освещения и оптимизация игрового опыта. Поддерживаются камеры с разрешением до 200 Мп.







