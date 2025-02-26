В российских магазинах начался прием предварительных заказов на роскошный смартфон флагманской серии Honor Magic7 Pro. За устройство в комплектации с 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти придется выложить 139 990 рублей.

Покупателям предложены три элегантных цветовых решения: лунно-серый, графитово-черный и лазурно-голубой. В период с 25 февраля по 3 марта к смартфону прилагается скидка, а также в подарок идет планшет Honor Pad 9 с памятью 128 ГБ.

Устройство Honor Magic7 Pro оснащено процессором Snapdragon Gen 8 Elite, предоставляющим мощное аппаратное обеспечение. Телефон комплектуется 6,8 дюймовым LTPO AMOLED дисплеем с разрешением 2800 × 1280 пикселей и плотностью 453 PPI. Динамическая частота обновления варьируется от 1 до 120 Гц, а экран способен достигать яркости 5000 кд/м2 с максимальной яркостью в 1600 кд/м2. Дисплей включает вырез с функциональностью, подобной Dynamic Island, и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Экран поддерживает стандарты Dolby Vision и HDR Vivid и защищен стеклом Honor NanoCrystal Shield. Смартфон сертифицирован по стандартам защиты IP68 и IP69.

Мощная камера Magic7 Pro оснащена 50-Мп сенсором Super Dynamic Honor Falcon с регулируемой диафрагмой (f/1,4–f/2,0), 200-Мп перископическим телеобъективом, который обеспечивает 100-кратный цифровой, трехкратный оптический и шестикратный гибридный зум, а также 50-Мп сверхширокоугольной камерой. Система камер дополнена LiDAR датчиками для быстрого фокусирования, сенсорами, определяющими цветовую температуру и мерцание, и 3D ToF-сканером для безопасности данных, обеспечивающим доступ к банковским приложениям и автозаполнение паролей.

Ultra-intelligent AI технологии облегчают съемку на Honor Magic7 Pro, включая HD Super Burst для быстрой серийной съемки с AI Motion Sensing, AI-суперзум для улучшенного воспроизведения деталей на 30–100× увеличении, а также усовершенствованные портретный режим и "Сцена" для сложных условий освещения на концертах. AI-функции, известные по предыдущим моделям, как режим Harcourt и AI-ластик, также присутствуют.

Смартфон обеспечивает продолжительную работу благодаря батарее на 5850 мА·ч, поддерживающей 100-ваттную быструю проводную и 80-ваттную беспроводную зарядку. Контроль за энергосбережением осуществляет чип Honor E2 второго поколения, оптимизируя производительность устройства.

Honor Magic7 Pro функционирует на MagicOS 9.0, включающем в себя разнообразные умные инструменты, такие как Magic Portal для удобного переключения приложений, программа «Перевод AI» для мгновенного перевода голосовых и текстовых сообщений. В «Галерее» доступен AI-ластик, а в «Заметках» предлагаются AI-инструменты для работы с голосовыми и текстовыми записями с возможностью их форматирования и составления резюме.











