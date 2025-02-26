Она будет иметь систему охлаждения, включающую пару вентиляторов, и выполнена в полностью белом дизайне. Также компания рассматривает возможность выпуска еще одного варианта Radeon RX 9070 XT.

Компания PowerColor, один из ведущих партнёров AMD в производстве графических карт, предлагает широкий ассортимент продукции, охватывающий как экономичные, так и элитные варианты, включая известную серию Red Devil.

На горизонте маячит выход новой модели — Radeon RX 7650 GRE Reaper Spectral White Edition, которая станет изюминкой для компактных белоснежных компьютерных сборок. Серия Reaper — это свежее предложение от PowerColor, предоставляющее более доступное решение.

Хотя графические карты AMD Radeon RX 7650 GRE изначально ориентированы на китайский рынок, их можно будет приобрести и в других странах.

По информации из надёжных источников, PowerColor планирует выпуск Radeon RX 9070 XT Red Devil Spectral White Edition. Эта модель будет флагманским предложением компании, оснащённым мощной системой охлаждения. Если слухи подтвердятся, это станет первым случаем выпуска подобной карты в белоснежном оформлении.







