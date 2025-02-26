Согласно достоверным источникам, компания Motorola готовится представить на рынок инновационный складной смартфон Razr 60 Ultra, главной целью которого станет конкуренция с Samsung Galaxy Z Flip 6.

Из предварительных данных следует, что устройство будет оснащено 4-дюймовым OLED экраном, обеспечивающим возможность просматривать уведомления и запускать приложения без необходимости раскрытия смартфона. В развернутом состоянии экран разросся до 6,9 дюймов, предлагая впечатляющее разрешение FullHD+ и частоту обновления в 165 Гц.

Сердцем новинки станет мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а стартовая модель порадует 12 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что аккумулятор смартфона будет иметь ёмкость 4000 мА*ч, что характерно для таких устройств и может ограничивать длительность их автономной работы.

Данная проблема будет частично решена благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Более того, смартфон будет оборудован как минимум тремя камерами, в том числе основной на 50 Мп, сверхширокоугольной и фронтальной.