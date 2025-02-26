Компания Realme представила революционный смартфон Neo7x, который открывает новую эру, будучи первым в мире гаджетом, оборудованным процессором Snapdragon 6 Gen4. Презентация этого устройства назначена на 25 февраля и будет проходить совместно с выпуском модели Neo7 SE.

Продвинутый чипсет, разработанный с применением передовой 4-нм технологии от TSMC, включает в себя 8-ядерный процессор (с одноядерным компонентом на 2,3 ГГц, трёхъядерным на 2,2 ГГц и четырёхъядерным на 1,8 ГГц) наряду с видеопроцессором Adreno 710. По заявлениям компании, этот чипсет обеспечивает на 11% более высокую скорость в вычислительных операциях, на 29% усиливает энергоэффективность в графических задачах и уменьшает энергозатраты на 12%. Такие характеристики способствуют увеличению продолжительности работы от батареи и лучшей оптимизации использования 5G в экономичных смартфонах.

Neo7x привлекает внимание своим дизайнерским решением, вдохновлённым эстетикой меха-роботов, и демонстрирует выдающийся уровень защиты, соответствующий стандартам IP66/IP68/IP69, что гарантирует его стойкость к пыли, воде и экстремальным температурам. Смартфон снабжён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и использует технологию «обходной зарядки», которая минимизирует нагрев устройства в процессе параллельной зарядки и работы.

По мнению аналитиков, Realme укрепляет свои позиции в бюджетном сегменте, делая акцент на гармонии между высокой производительностью и надёжностью. Прогнозируется, что Neo7x станет одним из основных продуктов компании в первой половине 2025 года.







