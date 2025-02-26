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Китайские ученые смогли создать сверхъемкий литий-водородный аккумулятор

Его емкость превышает аналогичный показатель аккумуляторов современных электромобилей почти в 10 раз
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Исследователи Университета науки и технологии Китая (USTC) разработали инновационный перезаряжаемый аккумулятор на основе литий-водородной технологии, где водород выступает в роли катода. Устройство включает в себя металлический литиевый анод, газопроницаемый слой с платиновым покрытием для водородного катода и твердотельный электролит типа LATP. 

Это технологическое новшество способствует увеличенной энергоемкости и обеспечивает стабильность напряжения. В ходе лабораторных тестов прототип продемонстрировал теоретическую энергоемкость в 2825 Вт·ч/кг при напряжении близком к 3 В, а его эффективность составила впечатляющие 99,7%. 

Чтобы повысить уровень безопасности и снизить затраты, учёные предложили конструкцию аккумулятора без анода. В такой конфигурации литий высвобождается из солей электролита во время зарядки, исключая необходимость в предварительно установленном аноде. Эта методика сохраняет все достоинства традиционных аккумуляторов, показывая стабильную работу даже при низкой концентрации водорода.

Благодаря высокой энергоемкости и эффективности, литий-водородные аккумуляторы превосходят обычные никель-водородные аналоги. Они находят применение в различных областях, включая электромобили, возобновляемую энергетику и аэрокосмическую индустрию. Несмотря на отсутствие анода, этот вариант улучшает доступность технологии и её пригодность для массового производства.

Сегодня плотность энергии около 300 Вт·ч/кг в аккумуляторах для электромобилей считается значительным достижением, но китайская модель предлагает энергоёмкость, превышающую этот показатель почти в десять раз. 




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