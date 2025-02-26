Некоторым очень удачливым пользователям, уже посчастливилось приобрести процессор AMD Ryzen 9 9950X3D, который оснащен 16 физическими ядрами и поддерживает 32 логических потока. Он также обладает впечатляющим объёмом кэша в 144 Мбайт, благодаря применению технологии 3D V-Cache в одном из своих чиплетов. Ожидается, что вскоре могут появится дополнительные утечки, которые приоткроют завесу над его реальными возможностями.

На текущий момент детальные тесты пока не были обнародованы, однако один из пользователей опубликовал скриншот экранной записи BIOS от неизвестной материнской платы ASUS. На этом изображении представлена предварительная оценка качества кремния, обозначенная 120 баллами по шкале Silicon Prediction. Это больше, чем у Ryzen 7 9800X3D, который обычно получает от 113 до 118 баллов.

Теоретически эта оценка отражает качество кремния, которое прямо коррелирует с потенциальными возможностями процессора по разгону. Однако на одном этом показателе останавливаться не стоит, так как настоящие возможности зависят от множества иных факторов. Тем не менее, можно подчеркнуть, что AMD применяет кристаллы высочайшего качества в Ryzen 9 9950X3D.





