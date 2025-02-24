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Apple собирается выпустить обновлённый MacBook Air с чипом M4 в марте 2025 года

Он будет поставляться в двух версиях: с экранами в 13 и 15 дюймов
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Компания Apple намерена представить обновлённые версии MacBook Air с экранами в 13 и 15 дюймов, оснащённые новейшим процессором Apple M4. По сведениям от проверенных источников, официальный релиз данных новинок должен состояться в марте текущего года.

Спекуляции и слухи о выходе обновленного MacBook Air с чипом M4 ходят на протяжении уже довольно долгого времени. Следы нового лэптопа были замечены в тестовой версии операционной системы macOS 15.2, выпущенной в декабре прошлого года. Некоторые аналитики предсказывали, что MacBook Air появится на прилавках раньше других весенних релизов от Apple, таких как iPhone 16e и iPad Air. Однако, недавно Apple презентовала iPhone 16e, который стал самым бюджетным устройством в текущей линейке, в то время как MacBook Air всё ещё ожидает своего часа.

Тем не менее, ситуация может измениться в самое ближайшее время. По сведениям от инсайдеров, запуск продаж ноутбука намечен на март, и маркетинговые команды, наряду с ритейлерами, уже активно готовятся к его продвижению. Также заметно, что запасы MacBook Air с процессорами M2 и M3 в магазинах начали стремительно сокращаться, что может свидетельствовать о скором появлении новой модели на рынке.


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