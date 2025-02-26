На китайской платформе Weibo, недавно всплыли достаточно интересные и свежие сведения о графическом процессоре AMD Navi 48. Они включают в себя интригующие детали о его размерах, а также количестве транзисторов, которые будет иметь данный графический процессор.

Изначально предполагалось, что площадь этого GPU будет равна 390 мм2. Однако обновлённые данные указывают на более компактные размеры в 350 мм2. Согласно имеющейся информации, на этой относительно небольшой площади разместятся колоссальные 53.9 миллиарда транзисторов — это на целых 8 миллиардов больше по сравнению с NVIDIA GB203, предоставляя тем самым серьезное преимущество.

Если эти характеристики подтвердятся, плотность транзисторов у Navi 48 составит впечатляющие 154 МТр/мм2, что намного превышает показатели всех конкурирующих графических процессоров, максимальная плотность которых достигает всего 122.9 МТр/мм2. Из этого можно предположить что, столь впечатляющие технические характеристики позволят устройству уверенно соперничать с такими моделями, как RTX 4080 и RTX 5070 Ti.

Ожидается, что новая серия видеокарт от AMD будет официально представлена 28 февраля, а в продаже они появятся с 6 марта.



