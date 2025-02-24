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Стартовали предпродажи гибридного внедорожника Exeed XV

Его стоимость находиться в диапазоне от 29 до 31,7 тыс. долларов
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В Китае объявлено о начале приема заявок на предзаказ роскошного флагманский внедорожник Exeed VX с передовой гибридной системой. Этот автомобиль способен удивить не только своими мощными характеристиками, но и привлекательной ценой в диапазоне от 29 до 31,7 тыс. долларов.

Новинка оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с., дополненным 224-сильным электродвигателем на передней оси и 238-сильным мотором сзади, что в общей сложности дает впечатляющие 618 л.с. Все это функционирует под управлением трехступенчатой трансмиссии 3DHT, обеспечивая разгон от 0 до 100 км/ч всего за 5 секунд.

Литий-ионная батарея емкостью 34,46 кВтч позволяет автомобилю преодолевать до 180 км на одной зарядке, а полный запас хода достигает 1300 км при среднем потреблении топлива 6,88 л/100 км.

Несмотря на тенденции отказа от хромированных элементов, Exeed VX остается верным традициям, добавляя хром к рамкам окон и основной части автомобиля. Габариты машины составляют 5010 х 1940 х 1800 мм, в то время как колесная база достигает 2900 мм.

Модель оборудована современными технологиями, среди которых медиасистема на базе чипа Snapdragon Qualcomm 8155 с большим экраном, подогрев руля, беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, 23 динамика аудиосистемы, проекционный дисплей и продвинутые системы помощи водителю второго уровня.

Интерьер обшит кожей Nappa: передние сиденья предлагают функции подогрева, вентиляции и массажа, второй ряд также оснащен подогревом и вентиляцией, а третий автоматически складывается. Доступны конфигурации с 6 или 7 местами, причем шестиместная версия включает удобные кресла с электроприводом и массажем.



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