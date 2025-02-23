Французский термоядерный реактор WEST установил новый мировой рекорд, удерживая плазму более 22 минут, что на 25% превысило прежнее достижение китайского токамака EAST в 2022 году.

Эксперимент не был сосредоточен только на длительности удержания плазмы, но также на обеспечении её стабильности. Основной задачей стало предотвращение повреждений внутренних компонентов реактора, минимизация загрязнения и исключение разрушения материалов при высоких температурах.

Одной из главных трудностей является создание стабильной среды, позволяющей термоядерной реакции поддерживать себя. Это требует достижения температуры в диапазоне 180–270 миллионов градусов по Цельсию и давления от 5 до 10 атмосфер. Также необходимо держать плазму устойчивой не менее 10 секунд.

Будущие исследования будут направлены на продолжительное поддержание плазменных реакций в течение нескольких часов при ещё более высоких температурах. Хотя установка WEST не предназначена для коммерческого использования, полученные данные станут ценными для совершенствования крупных и более сложных проектов, таких как Международный термоядерный экспериментальный реактор (ИТЭР).







