Исследовательская группа из Университета Пенсильвании и Технологического института Хэбэй в Китае разработала передовой гибкий сенсор, способный одновременно отслеживать как температуру, так и механическое напряжение в области раны. Это стало возможным благодаря новаторским свойствам лазерно-индуцированного графена (LIG).

Одно из главных препятствий на пути создания автономных носимых медицинских устройств заключается в сложности четкого разграничения получаемых сигналов. Однако исследователи обнаружили уникальные качества графена, использованного в новом сенсоре, что позволило создать более продвинутое гибкое устройство. Этот сенсор способен измерять температуру и механическое напряжение одновременно, а отдельная регистрация показателей достигается благодаря его особой конструкции.

Сенсор может контролировать температурные колебания с точностью до 0,5 градуса Цельсия за счет использования специальной структуры пористого графена и термоэлектрических компонентов. Устройство обладает способностью преобразовывать тепло в электрическую энергию, в четыре раза превосходящей аналогичные показатели у других устройств. Кроме того, оно отличается высокой гибкостью, позволяя растягиваться до 45% и адаптироваться к разным поверхностям без утраты эффективности.

В будущем технология LIG может обеспечить более точное отслеживание процесса заживления ран, а также быстро выявлять возможные осложнения, такие как воспалительные процессы.