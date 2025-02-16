Графические карты GeForce RTX 4090 и недавно появившаяся RTX 5090 могут не представлять полной безопасности из-за вероятности перегрева разъёмов питания, что иногда приводит может даже приводить к возгоранию. Случается, что оплавление остаётся незаметным и в таком состоянии видеокарта пребывает в течение нескольких лет. Журналисты издания Dark Side of Gaming решили проверить разъём своей RTX 4090, исправно работающей в их системе уже на протяжении двух лет. Они отметили, что даже заменяя видеокарту на тестовом стенде, продолжали использовать тот же переходник питания, подключённый к RTX 4090, чтобы исключить ошибки при повторном подключении. Их удивление не знало границ, когда выяснилось, что один из контактов кабеля оплавился. Этот кабель был оригинальной частью комплектации RTX 4090 FE. Точный момент начала оплавления остаётся загадкой: это могло произойти как несколько недель назад, так и несколько месяцев назад. Однако наиболее вероятным сценарием является то, что этот процесс начался довольно давно, поскольку распределение энергии в разъёме вряд ли могло измениться настолько кардинально за последний год или два, чтобы внезапно вызвать плавление.