Таких тонких устройств мир не видел уже около 10 лет

Компания Infinix, похоже, решила вернуть тренд на очень тонкие смартфоны. Её модель Hot 50 Pro Plus будет очень тонкой по современным меркам. Вероятно, самым тонким за последние годы. Толщина корпуса составит всего 6,8 мм. Это заметно больше рекордных показателей, которые мы видели около 10 лет назад в период короткого бума сверхтонких смартфонов, но это всё равно намного тоньше того, что сейчас есть массово на рынке. Тоньше разве что некоторые складные смартфоны в разложенном состоянии. Что касается параметров, в основе новинки будет лежать SoC Helio G100, которая условно ничем не отличается от G99. Также можно выделить 120-герцевый экран AMOLED, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Вероятно, параметры будут похожи на Hot 50 4G, который тоже очень тонкий, но не на столько.

На фоне стремления сделать смартфоны тоньше, Infinix не забывает и о важности оптимального баланса между дизайном и функциональностью. Хотя корпус Hot 50 Pro Plus невероятно тонкий, компания уверяет, что это никак не сказалось на мощности устройства и общем пользовательском опыте. Инженеры позаботились, чтобы устройство имело достойный уровень износостойкости, а корпус — прочность, несмотря на минимальную толщину.

Большое внимание уделено и визуальной составляющей новой модели. Эстетика устройства поддерживается благодаря 120-герцевому AMOLED-экрану, который не только быстро реагирует на действия пользователя, но и предлагает насыщенные цвета и глубокий черный цвет.

Infinix также внедрила последние инновации в области обработки изображений и оптимизации интерфейса. Это позволяет не только наслаждаться мультимедийным контентом, но и эффективно взаимодействовать с различными игровыми и профессиональными приложениями. Совокупность технических характеристик и утонченного дизайна делает Hot 50 Pro Plus значительным претендентом на лидерство среди современных смартфонов в своей категории.