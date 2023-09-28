Компания Hardware Busters протестировала новый разъем 12V-2x6, который является частью стандарта ATX v3.1, чтобы сравнить его с разъемом 12VHPWR, и результаты оказались очень обнадеживающими.

Мало того, что кабели 12 В-2x6 работают при гораздо более низких температурах, даже при нагрузке 55 А, хотя протестированная установка проработала при такой нагрузке всего около 30 минут. Несмотря на это, температура поверхности кабеля и разъема составляла всего около 46 градусов, что вполне соответствует техническим характеристикам.

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Однако, чтобы показать, что новый разъем не пострадает от катастрофического отказа, который произошел с некоторыми разъемами 12VHPWR из-за неправильного соединения с разъемом на видеокарте, тот же тест был проведен с частично вставленным разъемом. Судя по испытательному оборудованию, показанному на видео, не было никаких изменений напряжения, силы тока или температуры. Конкретный кабель был произведен китайской компанией Linewell, которая, по-видимому, производит кабели для блоков питания, среди прочего, для ASUS. Секрет улучшенного разъема заключается в сочетании новых контактов внутри разъема и более коротких вспомогательных контактов, что означает, что плохо вставленный разъем не позволит графическому процессору запрашивать более высокие уровни мощности от блока питания. Новые контакты внутри разъемов, похоже, также решают проблемы с перегревом, так что, в будущем вряд ли появятся сообщения о расплавленных разъемах 12V-2x6.