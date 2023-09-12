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Intel проведет мероприятие Innovation 2023 19 сентября

Intel представит линейку продуктов следующего поколения на мероприятии Innovation 2023 19 сентября.
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На предыдущем мероприятии, посвященном инновациям, генеральный директор Intel Пэт Гелсингер официально представил линейку графических процессоров Arc и процессор Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц . В этом году нас также ждет не один, а целых три крупных анонса. Ожидается, что процессоры Intel Meteor Lake 14-го поколения будут выпущены во второй половине 2023 года, так что это станет главной темой для разговора. Новые процессоры Meteor Lake станут первыми десктопными процессорами Intel с многоячеистой архитектурой x86 (дезагрегированной). Процессор будет иметь новые ядра, новый графический процессор, встроенные графические процессоры Alchemist и многое другое. Intel также представит свой новый бренд для процессоров Meteor Lake, который будет использоваться для всей линейки процессоров в будущем.

В дополнение Intel также планирует представить процессоры Raptor Lake Refresh 14-го поколения для настольных ПК , которые должны обеспечивать еще более высокую тактовую частоту. Эти чипы будут совместимы с существующими материнскими платами серий 600 и 700 и станут последними процессорами семейства LGA 1700/1800.

Наконец, мы также можем получить обновленную информацию о видеокартах. Intel Arc вышла уже почти год, и есть сообщения, что в разработке находится обновление Alchemist в виде Alchemist+ . Это станет промежуточным решением перед тем, как компания перейдет на более высокопроизводительные графические процессоры Battlemage в 2024 году. И, наконец, мы сможем получить более подробные дорожные карты того, что компания планирует реализовать в сфере процессоров и видеокарт в течение следующих нескольких лет. 



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#intel #intel innovation 2023
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