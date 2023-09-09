Официальное расследование США по поводу нового 7-нм китайского процессора Huawei HiSilicon Kirin 9000S привело к резкому удорожанию акций китайских производителей литографического оборудования для производства процессоров.

В конце прошедшей недели впечатляющий рост показали китайские корпорации, занимающиеся созданием литографического оборудования, которое является важнейшей частью производства современных процессоров и микросхем памяти.

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Правительство настаивает на том, чтобы китайские производители литографического оборудования развивали собственные технологии, однако крупнейшие компании данной отрасли, в частности SMIC, до сих пор остаются верны зарубежным поставщикам. Однако цена акций дочерней компании по производству литографов корпорации Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co, выросла на целых 20%, достигнув пика за последние 2 года.

Стоимость ценных бумаг Shanghai Electric Group Co, дочернего подразделение по выпуску литографического оборудования компании Shanghai Micro Electronics Equipment Group, увеличилась на 10%, а поставщика оптических компонентов Mloptic Corp. На 9%.

Аналитики полагают, что такой бурный рост китайских компаний именно в данной отрасли был спровоцирован началом официального расследования со стороны Министерства торговли США, по поводу реального происхождения нового передового 7-нм процессора компании Huawei HiSilicon Kirin 9000S. Предполагается, что данный чип для Huawei произвела компании SMIC, однако из-за американских антикитайских санкций у нее не должно быть доступа к литографическому оборудованию способному производить процессоры на техпроцессе ниже 14 нм. На фоне всего этого инвесторы посчитали, что китайские компании при активной государственной поддержке, сами уже научились производить современное литографическое оборудование или по крайней мере его действительно работающие и эффективные аналоги. Это означает, что китайские компании данной отрасли скорее всего и в дальнейшем ждет уверенный рост, а значит активно вкладываться в их акции, в том числе со стороны крупных инвесторов имеет смысл уже сейчас.

Данная ситуация также еще раз ставит серьезный вопрос по поводу реальной эффективности введенных против Китая со стороны США санкций по недопущению к передовым современным технологиям по производству полупроводников.