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Россия завершает разработку малозаметного стратегического бомбардировщика 5-го поколения "Посланник"

Что известно о российском малозаметном бомбардировщике-ракетоносце нового поколения — ПАК-ДА
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Правительство Великобритании заявило, что российские конструкторы подошли к заключительному этапу создания стратегического бомбардировщика пятого поколения ПАК-ДА, получившего условное рабочее наименование "Изделие 80".

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Некоторые аналитики утверждают, что российский стелс-бомбардировщик получит определенные преимущества перед "американцем" B21, особенно в области вооружения. Кстати, бомбардировщики ПАК ДА станут носителями гиперзвукового оружия - в частности, ракетных комплексов 9-А-7660 "Кинжал".

Вот что сообщил западным средствам массовой информации британский политик, младший министр по делам Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи: "Военно-космические силы России поддерживают в постоянной готовности несколько классов бомбардировщиков на разных авиационных базах по всей стране. Опытный образец перспективного авиационного комплекса дальней авиации, конструкция которого напоминает стратегический бомбардировщик B-2 BBC CШA, судя по всему, близок к завершению".

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В настоящее время на вооружении Российской Федерации стоят такие бомбардировщики-ракетоносцы как Ту-95, Ту-22 и Ту-160. Для действий на линии боевого соприкосновения у ВКС есть весьма эффективные фронтовые бомбардировщики Су-34. Кроме того, модернизируются и строятся новые стратеги Ту-160М2. Программа "Изделие-80" предусматривает создание малозаметного стратегического бомбардировщика следующего поколения для Воздушно-космических сил России.

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Что известно об этом проекте на данный момент?

Со слов британского политика можно сделать вывод, что BKC России получат первые экземпляры ПАК-ДА в ближайшие пару лет, то есть до конца 2025 года. ПАК ДА — это акроним, который расшифровывается как "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации".

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Новый бомбардировщик разрабатывается компанией "Туполев". Разработку двигательных установок ведет известная самарская компания ПАО "ОДК - Кузнецов". В качестве исходной платформы взят двигатель HK-32-02, (изделие "P" — двигатель двухконтурный трёхвальный турбореактивный с общей форсажной камерой). Именно такие “движки” устанавливаются на стратегические Ty-160M.

Конструкторы "Туполева" планировали построить первый летный экземпляр к 2023 году. Но в силу определенных обстоятельств сроки несколько раз переносились. Однако остается надежда, что самолет полетит до конца 2025 года. Ключевым преимуществом нового стратега станет стелс- технология.

Ожидается, что полезная нагрузка ПАК-ДА составит 30 тонн, что сопоставимо с другими современными бомбардировщиками, такими как B-2 Spirit и китайский H-20. Однако точная грузоподъемность ПАК-ДА пока остается секретной информацией и скорее всего будет зависеть от требований программы.

Ни для кого не секрет, что у российских стратегических самолетов есть один существенный недостаток - их легко обнаружить, причем практически любой радиолокационной станцией. В отличие от них, тяжелый американский бомбардировщик Northrop B-2 Spirit построен по технологии "стелс".

Россия учёт все ошибки ВВС США

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Можно с уверенностью заявить - программа ВВС США B-2 Spirit полностью провалилась. Этот самолёт получился в буквальном смысле слова золотым. Стоимость одного такого американского "стервятника" составляет без малого пару миллиардов баксов.

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При этом сам концепт выполнен вполне удачно — Конечно, любая крупная держава хотела бы иметь в своем распоряжении стратегический самолет-невидимку, способным внезапно появляться в нужном месте и в нужный момент запускать пару-тройку ракет с боеголовками в несколько мегатонн на радость своим единомышленникам.

В настоящее время Пентагон пытается довести до ума более экономичную модификацию B-2, которую, не мудрствуя лукаво окрестили как B-21 Raider. В итоге из всей этой затеи должен появиться на свет дозвуковой бомбардировщик-невидимка, с аэродинамической конструкцией планера "летающее крыло". Кстати, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) тоже ведет разработку стратегического стел-бомбардировщика Xian H-20 [Shian H-wenty]

Что касается вооружения — согласно прогнозам ПАК-ДА будет нести различные ракеты класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух", авиационные бомбы и, возможно, даже гиперзвуковое оружие. Конкретное оружие, которым будет оснащен ПАК-ДА, официально не анонсировано, но скорее всего оно мало, чем будет отличаться от оружия, которое несут другие бомбардировщики ВКС РФ.

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После его создания Пекин, вслед за Москвой и Вашингтоном, сможет запускать ядерные боеприпасы с воздуха, суши и моря, причем в зоне поражения окажутся не только Австралия и Япония, но и континентальная часть Соединенных Штатов.

Напомним в свое время, а если быть точнее в конце 1980-х годов США “заполучили” советского физика Петра Уфимцева, который разрабатывал российский вариант “стелса”. По каким-то причинам - возможно, из-за недостаточного финансирования - эти работы были прекращены. В результате обиженный конструктор эмигрировал в Штаты. Таким образом, в 90-х годах прошлого века американцам удалось построить малозаметный штурмовик F-117 и тяжелый стратегический бомбардировщик B-2.

Остается добавить, что некоторые характеристики перспективного российского стелс-стратега уже известны. ПАК-ДА будет иметь дозвуковую скорость, два двигателя и дальность полета около 15 000 километров без дозаправки, взлетная масса  составит 145 тонн, боевая нагрузка — 30 тонн.

Благодаря уникальной стелс-технологии и аэродинамическому дизайну ПАК-ДА будет обладать меньшей радиолокационной заметностью и большей маневренностью по сравнению с другими самолетами такого класса. Такое преимущество позволит ПАК-ДА уклоняться от вражеских средств ПВО и успешно выполнять боевые задачи.

Системы вооружения для программы ПАК-ДА

Ожидается, что бомбардировщик ПАК-ДА будет оснащен самыми разнообразными системами вооружения, включая конвенциональные и ядерные боеприпасы. Говорить о конкретных характеристиках таких комплексов пока рано, поскольку ПАК-ДА до сих пор находится в стадии разработки. Согласно прогнозам, бомбардировщик сможет нести широкий спектр вооружений, в том числе ракеты класса "воздух-поверхность", управляемые авиационные бомбы и, разумеется, гиперзвуковое оружие.

Некоторые эксперты считают, что одной из ключевых особенностей систем вооружения ПАК-ДА станет их скрытность. Низкое радиолокационное сечение бомбардировщика затруднит его обнаружение радарами противника. Благодаря этой особенности ПАК-ДА сможет проникать далеко на территорию противника и наносить удары с минимальным риском быть обнаруженным или перехваченным.

В дополнение к скрытности, ожидается, что системы вооружения ПАК-ДА будут обладать передовыми возможностями наведения и целеуказания. Вероятно, бомбардировщик будет оснащен передовыми датчиками и системами наведения, которые позволяют ему доставлять оружие точно к намеченным целям. Это сделает ПАК-ДА высокоэффективным средством поражения как обычных, так и ядерных объектов.

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россия ту-95 изделие 80 пак-да ту-160м2 ту-23
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