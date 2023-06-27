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Российский истребитель Су-57 - получивший первое боевое крещение в 2022 году, - единственный самолет пятого поколения, прошедший через самые серьезные боевые испытания, пишет западный военный журнал Military Watch Magazine. В ходе специальной военной операции на Украине Су-57 использовался для выполнения самых разнообразных задач - от подавления средств ПВО до ведения дальних воздушных боев (ДВБ). Причем эти задачи были намного сложнее, чем те, для которых создавались любые другие малозаметные истребители в мире.

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Все виды вооружений, которыми оснащен новый российский истребитель пятого поколения. Су-57 может использоваться как бомбардировщик, "охотник" за кораблями, комплекс подавления средств ПВО и не только...

Первый самолет поступил на вооружение с некоторым опозданием от графика в декабре 2020 года. С тех пор, масштабы его производства заметно возросли, а вместе с ними расширялся потенциал самолета, увеличивалось количество используемого оружия. В то время как Соединенные Штаты и Китай ведут разработку "первых в мире" истребителей шестого поколения, российский Су-57 уже стал серьезным конкурентом среди самолетов поколения "5+". Более того пишут западные эксперты, особенности Су-57 позволят интегрировать в него технологии нового шестого поколения, которые в настоящее время разрабатываются и тестируются. К ним можно отнести более совершенные модели искусственного интеллекта, беспилотный режим полета, возможность использования в качестве ведомых тяжелые ударные БПЛА (С-70 «Охотник»), а также электромагнитное и гиперзвуковое оружие.

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Ожидается, что в течение следующего десятилетия возможности Су-57 значительно улучшатся. Однако и сейчас комплекс вооружений истребителя весьма солиден: ни один боевой самолет пятого поколения в мире не оснащен таким количеством оружия, как российский Су-57.

Су-57 стал первым отечественным истребителем, оснащенным внутренними отсеками для размещения вооружений. Внутреннее размещение оружия необходимо для обеспечения малозаметности самолета. Всего отсека четыре, два из них занимают большую часть фюзеляжа и предназначены для транспортировки и сброса ракет класса "воздух-воздух" среднего и дальнего радиуса действия, тяжелых авиационных бомб и другого крупнокалиберного оружия. Два дополнительных вмещают только один реактивный боеприпас ограниченного размера. Кроме того, в отсеках предусмотрены катапультные устройства, выводящие боеприпасы за пределы планера.

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Разумеется, на истребителе можно размещать дополнительное количество боеприпасов на внешних подвесах, однако при этом страдает его малозаметность, поэтому при выполнении большинства задач для сохранения живучести, снижения скорости реакции противника и уменьшения ЭПР (эффективная поверхность рассеивания), этого следует избегать.

Ключевым фактором, определяющим боевую эффективность любого истребителя, является потенциал вооружений, к которым он имеет доступ. Ниже приводится основные сведения обо всех видах боеприпасов, которые, согласно имеющейся информации, могут быть установлены во внутренних отсеках Су-57. Таким образом, пишет издание, можно получить наиболее полное представление о состоянии программы разработки истребителя Т-50.

Cy-57 запустил крылатую ракету Х-59МК2

Оружие для воздушного боя

Пушка: Самым "простым" оружием Су-57 является 30-мм авиационная пушка 9А1-4071К. Она имеет скорострельность от 1500 выстрелов в минуту и расположена на правой стороне носовой части самолёта. Являясь модернизированным вариантом советской ГШ-30-1, она способна поражать цели на расстоянии до 2 км и предназначена в основном для ведения воздушных боев на близких дистанциях - в качестве дополнительного средства к двум штатным ракетам "воздух-воздух" РВВ-СД средней дальности. Кстати, ранее неоднократно обсуждался вопрос о целесообразности замены этой пушки на лазерное оружие в будущих модификациях истребителя.

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Ракета "воздух-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения К-74М2 – самые легкие ракеты, которые несет Су-57. Размещаются они в отсеках на крыльях истребителя, в каждом по одному боеприпасу.Ракета построена на базе советской Р-73, но в отличие от нее заметно меньше в размерах. Кроме того, в настоящее время тестируется новая малогабаритная гиперзвуковая ракеты созданная с "чистого листа" К-МД (ОКР "Личинка-МД"), которая должна прийти ей на смену.

Р-73 - одна их первых в мире ракет, способных поражать цели при больших углах отклонения от вертикали, изначально составлявших 60 градусов, и, как показали испытания НАТО, обеспечивала подавляющее преимущество в ближнем бою. В P-74M2 этот угол увеличен до 75 градусов, установлена более надежная головка самонаведения и увеличен радиус поражения. Тем не менее, западные эксперты из MWM считают, что она уступает своему главному зарубежному конкуренту - китайской PL-10, поступившей на вооружение НОАК в середине 2010-х годов.

Ракета большой дальности класса "воздух-воздух": Ракета К-77М была призвана революционизировать потенциал российских истребителей в плане стрельбы за пределами визуальной видимости. Некоторые эксперты называют ее самым мощным оружием данного класса в мире, за исключением крупногабаритных ракет, подобных Р-37. Радиус поражения ракеты составляет порядка 200 км. Это один из немногих в мировой истории боеприпасов, использующих для наведения радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР)

На Западе опасаются, что ракета класса "воздух-воздух" K-77M, разработанная специально для российского авиационного комплекса 5-го поколения Су-57, способна обеспечить ему превосходство в воздушном бою перед истребителями НАТО.

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Она оптимально подходит для поражения малогабаритных и маневренных истребителе. Для наведения используется установленная в носовой части сложная радиолокационная система, обеспечивающая возможно самую высокую дальность поражения среди всех ракет класса "воздух-воздух" в мире, пишет MWM. Российское государственное СМИ RT объяснило эту технологию следующим образом: "Активная фазированная антенная решетка состоит из большого количества конусообразных элементов, установленных под прозрачным для радиоволн колпаком на носу ракеты. Каждая ячейка принимает только определенную часть сигнала, но после цифровой обработки информация от всех элементов складывается в "полную картину", позволяя ракете K-77M мгновенно реагировать на резкие повороты цели, что делает перехват практически неизбежным."

Р-37М (РВВ-БД) — "Убийца AWACS": Авиационная советско-российская ракета большой дальности Р-37 (РВВ-БД) первоначально разрабатывалась для вооружения перехватчиков МиГ-31 "Фоксхаунд" и отличается непревзойденной скоростью в 6 Махов, дальностью поражения порядка 400 км и очень крупной боевой частью весом в 60 кг. Некоторые российские истребители, такие как Су-35 и Су-30СМ, также могут нести эти ракеты, правда, не более четырех на самолет, в то время как МиГ-31 сразу шесть.

Р-37. Самая дальнобойная в мире ракета класса "воздух-воздух" Р-37М продемонстрировала высокую эффективность в ходе специальной военной операции на Украине. Российская ракета не оставляет ни единого шанса украинским истребителям Су-27 и МиГ-29, штурмовикам Су-25, бомбардировщикам Су-24, а также вертолетам и ударным БПЛА, включая "Байрактары".

На Су-57 используется специальная модификация ракеты "Изделие 810", которая, как сообщается, может размещаться во внутренних отсеках вооружения. Она способна поражать цели размером с истребитель, но также рассчитана на уничтожение самолетов поддержки, включая топливозаправщики и самолеты раннего предупреждения (AWACS- ДРЛО), а также тяжелые стратегические бомбардировщики на больших дальностях. Благодаря этой ракете Су-57 имеет самую большую дальность поражения среди всех истребителей пятого поколения в мире.

Авиационные боеприпасы "воздух-поверхность"

Корректируемая авиационная бомба КАБ-250ЛГ с наведением по ГЛОСНАСС - стандартное гравитационное оружие, используемое боевой авиацией ВКС России. Хотя Су-57 в первую очередь разработан как самолет для выполнения задач класса "воздух-воздух", он также может похвастаться отличным потенциалом для нанесения ударов по наземным целям. Американский конкурент Су-57 - многоцелевой F-22 Раптор, может нести только один вид гравитационных бомб — это GBU-39 SDB. Сочетание стелса — способности Су-57 работать в режиме радиолокационной невидимости — и лазерной защиты, предназначенной для нейтрализации боеприпасов с инфракрасным наведением, делает этот самолет при надлежащем оснащении грозным бомбардировщиком.

КАБ-500Kp корректируемая авиационная бомба

Бомба КАБ-500Kp использующая телевизионно-корреляционную систему наведения была разработана как средство поражения наземных и надводных целей, типа железобетонных укрытий (ЖБУ), взлетно-посадочных полос (ВПП), железнодорожных и шоссейных мостов, военно-промышленных объектов и кораблей. Масса боевой части - 380 кг.

Планирующая авиационная бомба ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель" - одна из самых уникальных по своим характеристикам гравитационных бомб - предназначеннаа для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, техники, живой силы противника и военно-полевых сооружений. Масса ПБК-500У - 540 килограмм, диаметр - 450 мм, длина - 3100 мм. Боеприпас позволяет Cy-57 поражать наземные цели на расстоянии 30-50 километров по принципу "выстрелил и забыл".

Планирующая авиационная бомба ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель"

Бомбы используют инерциальную и спутниковую системы наведения ГЛОНАСС для обеспечения максимальной точности, причем, по имеющимся данным, одного кассетного боеприпаса хватит для уничтожения целой ракетной батареи или танковой колонны. Каждая бомба содержит пятнадцать самонаводящихся противотанковых боевых элементов, способных пробить около 100 мм гомогенной брони. Система автоматического наведения оптимальна для поражения движущихся объектов. Эффективность применения планирующих боеприпасов для поражения хорошо укрепленных целей была продемонстрирована весной 2023 года в ходе специальной военной операции России на Украине.

Высокоточная крылатая ракета Х-59МК2

Ракета Х-59МК2, впервые прошедшая боевые испытания в Сирии в 2018 году была разработана в качестве основного оружия класса "воздух-земля" и оптимизирована для нейтрализации неподвижных наземных целей с известными координатами на дальностях до 300 км. Х-59МК2 может комплектоваться двумя типами боевых частей: проникающей ПрБЧ весом 320 кг, а также менее габаритной 283 кг кассетной боеголовкой с поражающими элементами осколочного и кумулятивного действия, позволяющей поражать цели на больших площадях. Кроме того, в настоящий момент разрабатываются более мощные проникающие и кассетные боеголовки. Несмотря на относительно небольшие размеры, ракета имеет дозвуковую скорость (1100км/ч - 0,9 Маха), что позволяет ей покрывать большие расстояния, хотя это в некоторой степени упрощает ее сбивание.

Х-59МК2 - универсальная, мощная авиационная ракета дальнего радиуса действия

Х-38 - Крылатые ракеты малого радиуса действия. При массе более чем в два раза меньшей, чем у Х-59, многоцелевая ракета Х-38МЭ может использоваться в гораздо больших количествах. Она является эффективным преемником широко распространенной в советское время ракеты Х-25. Модификация ракеты со складывающимися крыльями разрабатывалась для внутреннего размещения на Су-57, однако в Сирии боевые испытания проводились на более старых крылатых машинах, включая палубные истребители МиГ-29К. Ракеты имеют гораздо меньшую дальность (до 40 км) и меньшую полезную нагрузку(масса БЧ 250 кг). Они предназначены для поражения легкоуязвимых и менее укрепленных целей, что позволяет Су-57 нанести больше боеприпасов, чем при оснащении тяжелых и дальнобойных Х-59.

Х-38МЛ - Авиационная модульная управляемая ракета малой дальности

X-58УШКЭ - противорадиолокационная ракета большой дальности

Х-58УШКЭ - модификация широко известной в военных кругах противорадиационной ракеты российских ВВС, модернизированной для использования на Су-57 и имеющей складные крылья для размещения во внутренних отсеках самолета. Дальность поражения в 250 км дополняет очень высокую живучесть Су-57, а скорость в 3,6 Маха делает ракету одной из самых быстрых в мире. Радиус поражения Х-58УШКЭ более чем в два раза превышает таковой у оригинальной Х-58, созданной в 80-х годах прошлого века. После снятия с вооружения МиГ-25БМ - истребителя разработанного и прошедшего боевые испытания в качестве сверхзвуковой платформы подавления средств ПВО - Х-58 стал в основном развертываться на многоцелевых самолетах.

Авиационный противорадиолокационный боеприпас Х-58УШК

Тактическая маловысотная противокорабельная ракета Х-35УЭ

На данный момент Х-35УЭ является основной противокорабельной крылатой ракетой Су-57. Дальность действия боеприпаса составляет 260 км. На финальной фазе полёта ракета снижается и летит к цели на высоте около четырёх метров над поверхностью воды. Каждая ракета несет боевую часть весом 250 кг. Это дозвуковая ракета (970-1000 км/час), относительно легкая (масса БЧ - 145 кг) и недорогая.

Тактическая малогабаритная противокорабельная ракета Х-35УЭ «Выкидной нож»

Такие характеристики позволяют даже малой истребительной эскадрилье нести на борту достаточное количество X-35U чтобы эффективно подавить широкий спектр средств обороны противника. Согласно прогнозам, в ближайшее время Су-57М получит более эффективные и тяжелые средства противокорабельного вооружения, в первую очередь уменьшенную копию — можно сказать младшего брата — гиперзвукового комплекса Х-47М2 "Кинжал", который обеспечит в несколько раз больший радиус поражения.