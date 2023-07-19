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О том как Пекин и китайские триады за границей защищают интересы друг друга — Часть1

Полиция вне закона

Штаб-квартира Ассоциации Fujian Overseas Chinese в Италии находится на улице Орти Дель-Перо в самом центре китайского чайнатауна Прато. Двухэтажное здание выглядит довольно уныло. В здании - синие стальные двери, зарешеченные окна и выцветшие стены песочного цвета.

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Итальянские и китайские полицейские во время совместного патрулирования в Милане в 2018 году. Представители органов национальной безопасности Италии заявили, что патрулирование носит в основном символический характер, но при этом добавили, что китайские полицейские используют визиты в качестве прикрытия для преследования людей из диаспоры.

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А ведь в марте прошлого года это помещение попало в заголовки газет. Китайские СМИ сообщили о "радостных новостях" из Прато: в штаб-квартире ассоциации Фуцзянь открылся пункт обслуживания полиции Фучжоу за рубежом. Руководители ассоциации будут сотрудничать с сотрудниками муниципального бюро общественной безопасности Фучжоу, что позволит иммигрантам продлевать водительские удостоверения и выполнять другие бюрократические процедуры.

В числе шести лидеров сообщества, запечатленных под синим знаменем станции, был и исполнительный вице-президент ассоциации: Чжэн Вэньхуа. Выбор кандидатуры Чжэна, известного также под именем Франко, для открытия полицейского участка выглядел довольно странно. Четыре года назад власти Италии арестовали его как одного из ведущих представителей преступного мира Прато.

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Впервые он попал в поле полиции в 2011 году. Согласно судебным документам, он находился в своем автомобиле Jaguar в сопровождении наемного убийцы Лина. Обнаружив в машине выкидной нож и сигарету с марихуаной, полицейские конфисковали у Чжэна права.

В 2013 г. Чжэн якобы участвовал в ликвидации последствий инцидента, в ходе которого двое бандитов избили отца владельца массажного салона. Чжэн пытался заставить замолчать избитую жертву насилия, прислав на допрос в полицию своего переводчика, чтобы тот контролировал сказанное.

В ходе рейдов China Truck в 2018 году власти предъявили Чжэну обвинения в том, что он "играл главную роль" в команде Лина, контролируя "управление подпольными игорными заведениями и эксплуатацию проституции", говорится в судебных документах.

Тем не менее Чжэн по-прежнему занимает лидирующие позиции в обществе. Согласно сообщениям СМИ и фотографиям, он встречался с высокопоставленными чиновниками из Китая, включая мэра Фучжоу, выступал на общественных мероприятиях, а в феврале присутствовал на торжественном вечере с участием мэра Флоренции и китайского консула. В марте он был избран президентом ассоциации Фуцзянь.

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И Чжэн далеко не единственный “босс”, кто связан с преступным миром в Прато. Прокуроры China Truck обвинили другого вице-президента ассоциации в том, что он помог Лину получить поддельные документы. По данным следователей в этом деле замешаны еще три лидера ассоциации. Никому из них до сих пор не были предъявлены обвинения, хотя власти арестовали пять банковских счетов одного из них.

По мнению западных экспертов, этот участок является частью глобальной репрессивной кампании. "У вас есть преступники, которые наводят ужас на местное население, и есть полицейский участок, который еще больше терроризирует общество", - сказал один из старших офицеров итальянской полиции.

Правозащитная организация Safeguard Defenders раскрыла сеть из более чем 100 тайных пунктов, контролируемых китайской провинциальной полицией в более чем 50 странах мира. Расположенные в культурных заведениях, на предприятиях и в домах, эти посты помогают преследовать диссидентов и содействуют реализации операции "Охота на лис", в рамках которой полицейские и прокуроры под прикрытием тайно пересекают границы, чтобы выследить людей, обвиненных в преступлениях, и возвращают их в Китай.

После того как в прошлом году организация Safeguard Defenders опубликовала свой доклад, по меньшей мере 12 стран начали расследования. Самой жесткой была реакция в США. В отношении нелегального отделения в Нью-Йорке федеральные прокуроры предъявили двум американским руководителям китайского происхождения обвинения в преследовании и травле диссидентов по заказу китайских властей, в том числе полиции Фучжоу - той самой, которая участвовала в работе отделения в Прато.

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"Просто возмутительно, что Министерство общественной безопасности КНР считает, что ему может сойти с рук создание секретного, незаконного полицейского участка на территории США с целью содействия его усилиям по экспорту репрессий и подрыву нашего правопорядка", - заявил в апреле этого года и.о. главы контрразведки ФБР Курт Ронноу.

Испанские полицейские провели рейд в филиале китайского банка ICBC в Мадриде в 2016 году.

В ответ официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил американские власти в "беспочвенных" обвинениях. "Так называемых "заграничных полицейских участков" просто не существует", - заявил Ван. "Китай придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран, строго соблюдает международные законы и уважает судебный суверенитет всех государств".

Сегодня в Италии насчитывается 11 постов китайской полиции, больше, чем в любой другой стране, причем только в Прато их три. Их число возросло еще при прошлых властях Италии, которые поддерживали тесные контакты с Пекином.

В 2016 году в Италии начала действовать программа, позволяющая приезжающим в страну китайским полицейским проводить совместное патрулирование с итальянскими полицейскими. По словам Лауры Харт, директора кампании Safeguard Defenders, заявленной целью являлось улучшение защиты китайских туристов и иммигрантов. Однако эта программа также способствовала росту числа неофициальных постов. По словам высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов Италии, полицейский альянс был "плохой идеей", поскольку он "усилил страхи" китайской общины Италии.

Есть еще одно место, где секретные китайские отделения, как утверждается, пересекаются с преступным миром, — это Испания. По данным сотрудников испанских спецслужб, в Барселоне действуют два тайных полицейских участка, расположенных в бюро переводов и ресторане.

Станции базируются в центре Эшампле - элитном районе с аллеями, увитыми зеленью, величественной модернистской архитектурой и восьмиугольными перекрестками. Как и в Прато, полиция Фучжоу управляет барселонскими пунктами дистанционно, а персонал в основном состоит из членов Ассоциации китайских предпринимателей в Каталонии.

По крайней мере, пять из этих руководителей имеют судимости в Испании за контрабанду людей, подделку документов, незаконное присвоение имущества, нарушение трудового законодательства и мошенничество. По словам представителей полиции, как минимум двое из этих людей были замечены на встречах с предполагаемыми представителями китайской мафии.

По словам представителей полиции, лидеры, часто общаются с китайскими дипломатами, а также испанскими политиками. "Это люди, имеющие большое значение для китайской общины", - сказал один из сотрудников полиции. "Местные политики не всегда понимают, с кем они встречаются".

Итальянская полиция пересчитывает деньги, изъятые во время рейда China Truck в Прато. Credit:Via YouTube

Денежные реки

Представьте себе широкую денежную реку, которая течет из Европы в Китай. Она вытекает из бурно развивающейся индустрии марихуаны в Барселоне и ее окрестностях, где китайские мафиози занимаются незаконным культивированием и международной торговлей. Она струится из швейной промышленности в районе Обервилье (где находится тайный полицейский участок китайской полиции и французский филиал империи грузоперевозок Чжана), где торговцы обвиняются в отмывании денег для наркобаронов.

А также из магазинов, ночных заведений и складов в Прато и других итальянских городов, где Финансовая гвардия (аналог налоговой полиции), борется с экономическими преступлениями, обнаружила настоящую подпольную банковскую систему, основанную на уклонении от уплаты налогов, таможенных махинациях и контрабанде. По мнению властей, этот нелегальный механизм вливает в китайскую экономику миллиарды долларов.

Несмотря на то, что Китай обладает самым мощным полицейским государством в мире, руководители правоохранительных органов в Европе жалуются на его упорное сопротивление в расследовании организованной преступной деятельности китайских мигрантов. "Мы не получаем никакого содействия от китайского правительства", - говорит Тескароли, главный прокурор Флоренции по борьбе с мафией.

В 2011 году банк ICBC открыл филиал в Мадриде на оживленном бульваре в центре города, где расположены музеи, роскошные отели и шикарные рестораны. Прибывший в Мадрид председатель правления банка отметил это событие вместе с министром экономики Испании, который заявил, что новый филиал станет своеобразным мостом к рынкам развивающихся государств.

А спустя пять на этом месте разыгралась настоящая драма: испанская полиция ворвалась в банк, изъяла документацию и арестовала руководителей, выведя подозреваемых с мешками на головах. Как оказалось, этот банк было замешан в деятельности китайских преступных группировок, занимающихся контрабандой, уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин. Наблюдение за подозреваемыми, перемещающими наличность, привело полицию в филиал ICBC в Мадриде.

Благодаря прослушке и показаниям свидетелей полиции стало известно, что руководители банка организовали хитроумную систему, с помощью которой преступники днем и ночью доставляли в банк чемоданы и коробки, набитые евро. Банк отправлял сотни миллионов в Китай с помощью незаконных механизмов, в частности, поддельных документов и фальшивых счетов-фактур. Менеджеры банка консультировали криминальных авторитетов о том, как скрытно переводить средства в КНР. В период с 2011 по 2016 год мадридский филиал не направил испанским властям ни одного предупреждения о подозрительной финансовой активности.

Во время расследования топ-менеджер ICBC в Мадриде стал генеральным директором в европейской штаб-квартире банка, что говорит о потенциально более широком масштабе коррупции, считают прокуроры. "Тесная связь между испанским филиалом и штаб-квартирой в Люксембурге указывает на то, что такое преступное поведение может повториться и в других филиалах Европы".

Китайские дипломаты выразили недовольство касательно этого дела как публично, так и в ходе переговоров с испанскими лидерами. Тем не менее, в 2020 г. гендиректор в Люксембурге и три руководителя в Мадриде признали себя виновными в отмывании денег. Испанский суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти месяцев и штрафа в размере 25 млн. долл.

В 2011 году в Мадриде открылось отделение Industrial and Commercial Bank of China. Министр экономики Испании заявил, что новый филиал станет мостом к развивающимся рынкам.

Это далеко не единичный случай

Во Франции Bank of China в 2020 г. выплатил штраф в размере 4 млн. долл. для урегулирования судебного преследования за отмывание денег в особо крупных размерах. Власти обвинили госбанк Китая в том, что он не уведомил французские налоговые органы о переводе более 40 млн. долл. со 168 счетов в течение двух лет. По словам обвинителей, эти деньги были получены в результате мошенничества, уклонения от уплаты налогов и другой незаконной деятельности китайских предпринимателей, проживающих во Франции. Представители Bank of China в своем заявлении отметили, что данное соглашение не является признанием вины.

В 2017 году в Италии Bank of China выплатил 22 млн долл. для решения проблемы, связанной с незаконным выводом в Китай 4,7 млрд долл. По данным властей, руководство банка в течение четырех лет содействовало и скрывало переводы денежных средств из Прато и Флоренции. Бывший гендиректор в Милане и еще три сотрудника получили двухлетние условные сроки в рамках обвинения, получившего громкое название "Денежная река". Банк заявил, что мировое соглашение не является признанием вины.

Денежные реки ведущие в Китай, имеют множество притоков, считают эксперты правоохранительных органов. Итальянские сыщики обнаружили крупные партии наличности, переправляемые в Китай в морских контейнерах, посылках экспресс-почты и багажах авиакомпаний.

По словам европейских чиновников, полиция по всей Западной Европе отслеживает курьеров, переправляющих криминальные деньги на восток, в Турцию, Болгарию и особенно Венгрию, где их легче разместить и репатриировать в банках без особых помех с обеих сторон. В одном из испанских дел подозреваемый китаец, находящийся в тюрьме, рассказал дознавателям, что сеть занималась контрабандой наличности, "спрятанной в товарах, перевозимых в фургонах", и использовала "паспорта китайских граждан для отправки денежных переводов" из "Китайского банка в Будапеште" в Китай.

Итальянские оперативники обнаружили еще один банк в Венгрии, ближайшем союзнике Китая в Европе, который в 2017-2018 гг. получил более 1,2 млрд долл. в виде нелегальных денежных поступлений со всего континента и перевел их в КНР.

Китайские преступные финансовые структуры представляют собой " серьезную угрозу" для Европы, говорится в недавнем докладе французских правоохранительных органов. По словам представителей европейских служб безопасности, они стали излюбленными "отмывателями" денег в наркобизнесе и выступают в качестве брокеров при заключении международных сделок, доставляя наличные по первому требованию, чтобы картелям не приходилось перевозить средства через границы.

Их клиентами являются крупнейшие наркоторговцы: итальянцы, албанцы, латиноамериканцы и связанный с Марокко картель Mocro Maffia, который стал угрозой национальной безопасности Нидерландов и Бельгии.

Эта тенденция очень напоминает рост китайских группировок, занимающихся отмыванием денег, которые трансформировали наркоторговлю в США, предоставляя быстрые и дешевые услуги латиноамериканским картелям. Как сообщает ProPublica, Пекин активно поддерживает эту деятельность. Аналогичные опасения есть и у европейских властей. "Это своего рода государственная преступность", - заявил высокопоставленный представитель правоохранительных органов Италии.

Сотрудники муниципальной полиции Фучжоу (верхняя панель в центре) проводят видеоконференцию с лидерами общин китайских иммигрантов, которые управляют участками полиции в пяти городах, включая Барселону (Испания) (нижняя левая панель) и Нью-Йорк (верхняя левая панель).

Ответный удар

Спустя пять лет после того, как в 2018 г. итальянская полиция задержала предполагаемых участников бандитской группировки, история с делом China Truck стала наглядным примером как прогресса, так и неудач в борьбе с угрозой, которая застала Европу врасплох.

В Прато до сих пор ожидают суда 79 обвиняемых. Процесс идет крайне медленно из-за масштабности дела, запутанности процессуальных норм и сложности перевода. По-прежнему ощущается острая нехватка профессиональных переводчиков. В ходе расследования полиция была вынуждена приостановить прослушивание телефонных разговоров, поскольку записи разговоров на фуцзяньском диалекте накапливались в непереведенном виде.

Кроме того, это первое в Италии судебное дело против китайской организации по обвинению в мафиозном сговоре, что является весьма сложным преступлением. Апелляционные коллегии усомнились в доказательствах обвинения, касающегося деятельности мафии, и освободили обвиняемых из-под стражи до начала процесса.

В сентябре прошлого года суд признал виновными нескольких подсудимых в совершении отдельных преступлений и оправдал других, например, Чжена, который, считается боссом чайнатауна в Риме. В случае с Чжэном, общественным деятелем, связанным с созданием полицейского участка в Прато, по некоторым обвинениям против него истек срок давности. Линь не может предстать перед судом, поскольку его местонахождение неизвестно. А вот Чжан, Чжэн и другие по-прежнему находятся под следствием и обвиняются в мафиозном сговоре.

Несмотря на то, что эта борьба была нелегкой, власти утверждают, что им удалось пресечь деятельность криминального мира. "Так же, как и итальянские мафиози, китайские триады поняли или начинают понимать, что если ты проявляешь излишнюю жестокость, то на это реагирует полиция", - отметил один из высокопоставленных представителей итальянских правоохранительных органов. "Это плохо для бизнеса. Насилие привлекает внимание. После преследования China Truck таких случаев стало намного меньше".

Европа в спешном порядке пытается реагировать на угрозы, связанные с деятельностью Китая. После проведенного расследования министр государственной безопасности Великобритании заявил, что правительство страны потребовало от Китая немедленно закрыть несанкционированные полицейские участки, назвав их " недопустимыми".

Новое правительство Италии, возглавляемое премьер-министром Джорджией Мелони, также заняло жесткую позицию. В разведывательных и правоохранительных органах были созданы подразделения, занимающиеся борьбой с китайской организованной преступностью и пагубным влиянием КНР. Парламентская комиссия по борьбе с мафией будет изучать предполагаемые правонарушения в китайском производственном секторе Прато и потоки нелегальных денег в Китай. В результате общественного резонанса был закрыт вокзал Фучжоу в Прато.

Что касается двойного убийства на улице Строцци, то это дело открыло дверь в тайный мир китайских триад. Прокуроры предъявили обвинения в убийстве и связанных с ним преступлениях 20 лицам, добившись обвинительных приговоров по последним делам. Однако обвиняемые, по словам властей, остаются в Китае и находятся вне досягаемости.