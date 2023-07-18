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Две ведущие экономики Европы - Великобритания и Германия - с негодованием отнеслись к тому, что Китай используя свое экономическое превосходство, навязывает другим свои политические интересы.

Китайский дракон медленно, но верно "пожирает" экономики западных стран. "Инвестиционное рабство" Китая способно поставить на колени Германию и Великобританию. Берлин и Лондон всеми силами пытаются "снять риски" в своих отношениях с Пекином.

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Согласно последним публикациям, Пекин пытается создать мир, в котором "будет все труднее... противостоять процессам, которые Китай намерен внедрить в мировую экономическую, политическую и военную среду". Как следствие, обе страны ищут способы "снять риски" в своих экономических отношениях с Китаем.

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К такому выводу пришли эксперты из Лондона и Берлина в двух независимых исследованиях. В знак понимания меняющегося миропорядка Германия опубликовала первую в своей истории "Стратегию поведения с Китаем". В этом 61-страничном документе говорится о том, что Берлину предстоит пройти сложный путь, чтобы обезопасить себя от проникновения и доминирования Китая во все сферы экономики страны.

Германия старается снизить риски своих экономических контактов, называя азиатскую сверхдержаву "партнером, конкурентом и системным соперником". Напомним, что в 2022 году объем товарооборота между Китаем и Германией достиг рекордной отметки в 300 миллиардов евро.

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Программы ("Сделано в Китае - 2025", "Двойная циркуляция") и заявления китайских властей ( в частности, обращение председателя КНР Си Цзиньпина к партийному комитету в 2020 году) свидетельствуют о том, что Пекин стремится сформировать экономическую и технологическую "зависимость" и использовать ее для достижения своих политических целей и интересов. Разъясняя свои ответные меры в отношении Китая, Германия указывает на необходимость "снять риски" экономических отношений, сохраняя при этом торговлю с Пекином.

Для этого Германия объявила о планах по снижению зависимости от Китая в "критически важных отраслях", в том числе в медицине, производстве литиевых батарей для электромобилей и других элементов, необходимых для производства микросхем.

Германия решила следовать этой стратегии несмотря на то, что министр иностранных дел КНР Цинь Ган предостерег страны Евросоюза от "разделения" во имя снижения рисков. "Желание ЕС отдалиться от Китая под предлогом "снятия рисков", приведет к утрате потенциала, сотрудничества, стабильности и развития".

"Китай, Германия и Евросоюз должны придерживаться правил международной торговли и соблюдать требования договора, продолжать открыто работать друг с другом, воздерживаться от попыток политизировать нормальное экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество и вмешиваться в ситуацию на рынках", - заявил Ган в рамках своего визита в Германию в мае 2023 года.

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После публикации стратегии канцлер Германии Олаф Шольц в своем твиттере написал следующее: "Цель не в том, чтобы разъединить Германию и Китай. Тем не менее, мы хотим избежать в будущем возникновения критических ситуаций. С помощью "Китайской стратегии" мы принимаем ответные меры в отношении Пекина, который постоянно меняется и принимает всё более агрессивную позицию. Для нас это означает одно: Китай есть и будет партнером, конкурентом и системным соперником".

Канцлер Германии Олаф Шольц

Перед тем как Германия приняла свою новую "Китайскую стратегию", Пекин ввел ограничение на экспорт германия и галлия, применяемых в мобильных телефонах, электротранспорте, атомной энергетике и многих других устройствах, включая оружие.

"Односторонняя зависимость от критически важных промышленных товаров, передовых технологий и отдельных рынков способна ограничить торговые возможности и сделать страны более уязвимыми для политического прессинга", - говорится в документе "Стратегия по Китаю правительства Федеративной Республики Германия". В документе также говорится об "асимметрии" в отношениях между двумя государствами.

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"Китай сознательно использует свою экономическую мощь для достижения своих политических амбиций. В результате такого жесткого метода отношения Китая со многими странами по соседству и за его пределами значительно ухудшились", - отмечается в отчете. В свою очередь, Китай, ссылаясь на интересы безопасности, старается стать более независимым от зарубежных поставок.

Стратегия КНР также предусматривает независимость от иностранного экономического влияния. "Проводимая Китаем политика военно-гражданского слияния накладывает ограничения на наше сотрудничество. Мы принимаем во внимание тот факт, что гражданские исследовательские проекты, включая фундаментальные исследования, также рассматриваются Китаем в стратегическом плане с точки зрения их военного использования", - говорится в документе.

Германия предпочла и дальше очень узко и ограниченно интерпретировать оружейное эмбарго ЕС против Китая, действующее с 1989 года. Речь идет прежде всего об экспорте товаров двойного назначения.

Принимая во внимание проводимую Китаем политику слияния военной и гражданской инфраструктуры, Берлин заявил: "Экспортный контроль в первую очередь должен гарантировать, что товары и технологии из Германии, на которые выдается разрешение, не будут стимулировать систематические нарушения прав человека в Китае, усиливать репрессии в стране, способствовать распространению оружия массового уничтожения или поддерживать дальнейшее перевооружение НОАК".

Безусловно, Китай обладает огромным экономическим, технологическим, военным и политическим влиянием в современном мире. Его расходы на оборону уступают только Соединенным Штатам, а морские вооруженные силы уже сегодня являются самыми масштабными в мире по численности.

Китай использует Великобританию для завоевания технологического превосходства

Си Цзиньпин - китайский государственный и политический деятель, руководитель партии, действующий генеральный секретарь ЦК КПК с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года, также председатель Центральной военной комиссии КНР.

Комитет по разведке и безопасности Палаты представителей Конгресса США (ISC) опубликовал подробный доклад о средствах, используемых Китаем для превращения в "производственную сверхдержаву" путем инвестирования и последующего использования зарубежных отраслей промышленности, а также ускоренного освоения производственных процессов. Кроме того, Китай использует для шпионажа государственные и частные компании, а также научные и культурные учреждения и рядовых граждан.

"Китай использует технологии, интеллектуальную собственность (ИС) и данные других государств, "минуя дорогостоящие и трудоемкие исследования, разработку и обучение". Такой подход означает, что он может использовать зарубежный опыт, получая экономические и технологические преимущества и тем самым быстрее достигая процветания и роста - в ущерб другим странам", - говорится в 207-страничном докладе".

Попытки Китая добиться экономического преимущества стали причиной его интереса к отдельным сферам деятельности Соединенного Королевства, в частности, к телекоммуникационному сектору, аэрокосмической промышленности, ключевым отраслям развивающихся технологий (искусственному интеллекту, квантовой и синтетической биологии), отраслям традиционных технологий (железнодорожной и океанотехнике), атомной энергетике, а также экономике и научным исследованиям.

"В последние годы, судя по всему, наблюдается увеличение числа попыток проникновения Китая в правительственные структуры и разведывательное сообщество Великобритании". Объектами таких атак могут быть и британские студенты, проходящие обучение в Китае", - говорится в отчете, составленном на основе данных, представленных различными спецслужбами Соединенного Королевства.

Для усиления своего влияния китайцы используют такие методы, как оказание скрытой поддержки лицам и организациям, поддерживающим политику Поднебесной, привлечение к сотрудничеству ученых, специалистов аналитических центров, бывших государственных и военных деятелей, а также дискредитацию тех, кто критикует взгляды Пекина.

В своем докладе депутаты признали, что реакция Великобритании на "все более изощренные" шпионские вмешательства Китая была "совершенно неадекватной", подчеркнув тем самым необходимость "общегосударственного" подхода к противодействию угрозе, исходящей от Пекина. Главная задача Германии и Великобритании - соблюсти баланс между защитой жизненно важных отраслей промышленности и инфраструктуры, сохранив при этом нормальные торговые отношения с Китаем.