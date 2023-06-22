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Украинские пилоты, летающие на советских самолетах, не способны сдержать превосходящие силы российских ВКС в ходе продолжающегося контрнаступления. В связи с чем они обратились к странам Запада с просьбой передать им американские истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon.

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Высокопоставленные украинские чиновники считают, что более современные истребители ВКС РФ представляют критическую опасность для украинских войск на востоке Украины. Cy-35C оснащен высокоэффективным радаром и ракетами дальнего радиуса действия. Москва использует эти самолеты для наземных операций поддержки и воздушных атак на украинские самолеты, заявили в Киеве. Journal EurAsian Times.

На фоне высокотехнологичных российских истребителей Cy-35C, оснащенных современными радарами и дальнобойными ракетами, устаревшие Cy-25 ВВС Украины, принятые на вооружение еще в 80-х годах прошлого века, находятся в крайне невыгодном положении. Во время интервью Си-Эн-Эн летчик Cy-25 Алексей, с позывным "Пумба", рассказал о мрачных реалиях ВВС Украины: "Мы теряем много самолетов из-за российских перехватчиков Сy-35C".

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Имея непосредственный опыт тяжелейших воздушных боёв, он и его коллеги-лётчики понесли катастрофические потери среди своих товарищей с тех пор, как полтора года назад Россия начала свою полномасштабную военную операцию. С горечью вспоминая об этом, "Пумба" продолжает: "В бою я потерял командира эскадрильи и своего ведомого. Они оба - герои Украины".

"Пумба" остается одним из нескольких десятков летчиков, которые продолжают летать на самолетах украинских ВВС. В условиях, начавшегося контрнаступления Украине как никогда необходимы пилоты штурмовой авиации, в число которых входит "Пумба", пишет издание.

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Несмотря на то, что российские ВКС превосходят по численности и боеспособности украинские военно-воздушные силы, последние пытаются оказать критически важную поддержку своим сухопутным войскам, даже после того, как контрнаступление BCY стало захлебываться.

Российская военная авиация сохраняют превосходство в небе над Украиной.

В марте этого года некий высокопоставленный чиновник в Киеве выразил озабоченность касательно российских Cy-35c, заявив, что только благодаря этим современным истребителям ВКС России удается удерживать свое превосходство в небе над зоной конфликта на востоке Украины. Он также отметил, что устаревшие самолеты украинской авиации времен СССР не обладают достаточным потенциалом для эффективного противодействия этой “растущей“ угрозе.

Заместитель командира батальона 128-й отдельной бригады территориальной обороны, позывной "Спас", сравнивает непрекращающиеся атаки российской истребительной авиации с волнами, наблюдавшимися во время вьетнамского и афганского военных конфликтов. Постоянное присутствие вертолетов и самолетов ВКС России в течение всего дня негативно отражается на психике украинских солдат и подчеркивает острую необходимость в адекватной воздушной поддержке.

Украинские официальные лица заявили, что в распоряжении ВКС России находится в 12 раз больше самолетов, чем у Киева. Более того, у Москвы есть истребители нового поколения (Су-35), которые обеспечивают "растущее превосходство" в небе над зоной боевых действий. Journal EurAsian Times.

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По данным Си Эн Эн, авиационный парк украинских ВВС недавно значительно увеличился. Так, страны Североатлантического альянса и союзники Киева в Европе передали Украине в общей сложности 45 истребителей Cy-25 и МиГ-29. Впрочем, проблемы, с которыми сталкиваются украинские ВВС, выходят за рамки количественных показателей.

Признавая эти проблемы, известный пилот МиГ-29 с позывным "Джус" в интервью американским СМИ заявил, что страны Запада могли бы оказать более весомую помощь, вооружив Украину "столь желанными" F-16, подчеркнув при этом важность современной истребительной авиации для укрепления наступательного потенциала украинских ВВС.

Почему Украина так хочет заполучить американские истребители F-16?

Указывая на недостатки своего Су-25, украинский пилот заявил о своем желании использовать технологически более совершенные истребители F-16 американского производства. По мнению "Джуса", украинское контрнаступление было бы более эффективным и безопасным для наземных подразделений, если бы у Киева в распоряжении оказались американские "боевые соколы".

Назвав это условие потенциально "переломным моментом" для всего военного конфликта, украинский пилот отметил решающую важную роль, которую F-16 способны сыграть в оказании помощи украинским войскам, а также в их попытках противодействия Вооруженными Силами Российской Федерации.

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Многие военные эксперты на Западе считают, что передовые возможности американских F-16 Fighting Falcon сыграют решающую роль в выполнении критически важных задач украинской армии.

Так же, как и "Пумба", пилот МиГ-29 "Джус" разделяет опасения относительно российских систем противовоздушной обороны и истребителей Cy-35, при этом он отмечает, что ВВС Украины смогли снизить их эффективность, используя новую тактику.

Обломки американского истребителя General Dynamics F-16 Fighting Falcon, сбитого российским зенитно-ракетным комплексом С-125 "Печора" во время операции "Буря в пустыне". Journal EurAsian Times.

Используя противоракетные маневры и выбирая оптимальное время для ведения боевых действий, ВСУ добились некоторых результатов. Однако это не является гарантией безопасности, поскольку Вооруженные Силы России также постоянно адаптируются и меняют тактику, завил украинский пилот. "Джус" объясняет, что из-за ограниченной дальности и точности украинские BBC не могут использовать более 25 процентов потенциала ракет с радиолокационным наведением, подобных HARM*. Он считает, что такие же ракеты, но размещенные на Ф-16, были бы гораздо эффективнее, тем самым подчеркивая необходимость скорейшего получения американских истребителей.

По мнению военного эксперта и бывшего морпеха США Алекса Холлингса, озвученному в интервью EurAsian Times, использование Украиной ракет HARM на самолетах советской постройки ограничено отсутствием системной интеграции. Скорее всего, они используются в режиме Pre Briefed, когда пилот уверен в местоположении цели и собирается запустить ракету с максимально возможного расстояния.

С другой стороны, добавляет эксперт, самолеты Североатлантического альянса, включая американские F-16, могли бы использовать возможности HARM более эффективно, так как способны обнаруживать и поражать близлежащие угрозы с помощью бортовых систем и автоматики.

Кроме того, пишет американское издание, для того чтобы уравнять шансы и добиться существенных успехов на поле боя, украинским пилотам необходимо срочно предоставить "значительное" количество западных истребителей. По словам украинских летчиков, для решения первоочередных боевых задач ВВС Украины необходима как минимум одна эскадрилья, состоящая из 12-20 истребителей. Тем не менее, для достижения максимальной эффективности при выполнении фронтовых операций ВВС ВСУ “необходимо иметь три-четыре, а еще лучше пять таких эскадрилий”. По оценкам украинских чиновников, в долгосрочной перспективе и для обеспечения устойчивой эффективности ВСУ требуется не менее сотни боевых самолётов.

"Мы не в силах что-либо сделать": украинские пилоты умоляют Запад передать Украине американские истребители General Dynamics F-16 Fighting Falcon, чтобы сдержать натиск военной авиации России.

* Высокоскоростная противорадиолокационная ракета AGM-88C HARM (High Speed Anti-Radiation Missile)

