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Израиль представил концепцию гиперзвукового зенитно-ракетного комплекса. Таким образом, Тель-Авив пытается усилить свою защиту против гиперзвуковой угрозы со стороны Ирана и получить доступ к развивающимся рынкам противоракетной обороны Европы и США. Израильская оборонная компания Rafael объявила о работе над системой перехвата гиперзвуковых ракет для сдерживания Ирана и получения контрактов по созданию противоракетной обороны в Соединённых Штатах и Европе. Генеральный директор корпорации Rafael Advanced Defense Systems Юваль Штайниц заявил, что система Sky Sonic построена на уникальной технологии, собственной разработки компании. Она не имеет аналогов в мире, пишет Breaking Defense. Концептуальный рисунок израильской гиперзвуковой ракеты Sky Sonic. Image: Facebook.

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В этом месяце издание Breaking Defense сообщило, что израильская компания Rafael Advanced Defense Systems на Парижском авиасалоне анонсировала разработку гиперзвуковой ракеты-перехватчика Sky Sonic с целью получения европейских контрактов в области противоракетной обороны.

В докладе отмечается, что ракета Sky Sonic, разрабатываемая уже несколько лет, но пока не прошедшая испытаний, использует технологию hit-to-kill (поражение цели за счёт кинетической энергии удара) и имеет открытую архитектуру, обеспечивающую максимальную эффективность боеприпаса. В статье также отмечается, что компания Rafael уже ознакомила с проектом представителей оборонного ведомства Соединенных Штатов, которые, судя по всему, дали положительный отзыв.

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В заявлении компании Rafael говорится: " Успешная защита от гиперзвуковых угроз требует многогранного подхода, включающего не только противодействие высоким скоростям, но и способность эффективно обнаруживать, отслеживать и перехватывать боеприпасы противника на любом участке его непредсказуемой траектории полета" Необходимость создания гиперзвукового комплекса противоракетной обороны приобрела для Израиля особую актуальность после того, как его заклятый соперник Иран заявил о разработке гиперзвукового оружия.

В этом месяце мы сообщали, что Иран официально продемонстрировал свою первую гиперзвуковую ракету Fattah, или "Победитель" (на языке фарси). Иранские государственные средства массовой информации представили устройство, напоминающее маневрирующий возвращаемый аппарат, установленный на корпусе баллистической ракеты, пишет издание Asia Times. Представители КСИР (Корпус стражей исламской революции) утверждают, что "Победитель" способен развивать скорость до 15 Махов, имеет дальность полета свыше 1400 километров, работает на твердом топливе и оснащен подвижным соплом, для обеспечения высокой маневренности.

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Однако на некоторые военные эксперты на Западе сомневаются в гиперзвуковых достижениях Ирана, поскольку "Исламская Республика известна тем, что преувеличивает свои боевые возможности в пропагандистских целях". Например, агентство Рейтер пишет: “К современным гиперзвуковым технологиям относятся ракеты со скоростью полета около 5-6 Махов, поэтому заявления Ирана о 15 Махах выглядят преувеличением”. (прим. От 5-6 Махов, а не около – Карл!).

Кроме того, продолжает издание даже такие пионеры гиперзвуковых технологий, как Россия, Китай и США, располагающие куда более серьезными ресурсами и опытом, чем Иран, сталкивались с определенными трудностями при реализации своих программ по разработке гиперзвукового оружия. Это еще больше ставит под сомнение справедливость заявлений Тегерана. Израиль рисковать не собирается. Помимо запланированного гиперзвукового зенитно-ракетного комплекса Sky Sonic, компании Израиля инвестируют в разработку альтернативных систем противоракетной обороны, в том числе с использованием боевых лазеров.

Иран представил свою первую гиперзвуковую ракету Fattah ("Победитель"), которая, по словам властей Тегерана, имеет дальность полета свыше 1400 километров и может развивать скорость в 13-15 Махов, что эквивалентно 16 000-18 400 километрам в час. Photo: Asia Times Files / AFP / Ahmad Gharabli/ Twitter.

Боевые лазеры имеют ряд преимуществ перед традиционными системами противоракетной обороны, а именно: мгновенное поражение цели, низкая стоимость одного выстрела и способность к масштабированию. Теперь о недостатках: высокие требования к энергопотреблению, снижение мощности с расстоянием, чувствительность к атмосферным условиям, осуществление перехвата только в пределах линии визирования цели и невозможность уничтожения загоризонтных целей.

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В феврале прошлого года издание Asia Times писала о планах Израиля построить "лазерную стену" в южных регионах страны для защиты от ракет, реактивных снарядов, беспилотных летательных аппаратов и других угроз дальнего радиуса действия со стороны Ирана и его союзников.

В 2014 году Израиль представил свой первый вариант боевого лазера для своей эшелонированной системы противоракетной обороны "Железный купол". Однако тогда израильские чиновники решили, что новая технология не готова к запуску - ограниченная дальность применения не позволяла использовать лазеры вместо стандартных средств ПВО, при этом они были весьма эффективны при поражении целей на малых дальностях.

Несмотря на эту неудачу, пишет Asia Times, возможно, именно лазеры станут будущим противоракетной обороны. Возможно будущие системы противоракетной обороны будут нацелены на защиту конкретных объектов, а не на покрытие обширных территорий. Конечно, традиционные системы противоракетной обороны не устареют в одночасье, но они могут быть дополнены многочисленными видами оружия направленной энергии, например, лазерами для уничтожения ракет, ракетных комплексов, барражирующих боеприпасов и, возможно, гиперзвукового оружия на финальной стадии полета.

Однако если зенитные ракеты уничтожают свои цели сразу же при столкновении, то для нанесения серьезного ущерба лазер должен быть сфокусирован на цели в течение нескольких секунд, что может оказаться невозможным для гиперзвуковых боеприпасов, движущихся со скоростью 5 Махов или выше.

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Несмотря на успехи Израиля в области противоракетной обороны, он сталкивается с рядом серьезных проблем: отсутствием единой инфраструктуры, ограниченными возможностями против интенсивных атак, а также стремлением решать все вопросы военным, а не дипломатическим путем.

В интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS) в мае 2023 года Моше Патель, директор Израильской организации противоракетной обороны (IMDO), отметил, что самой большой проблемой для противоракетной обороны Израиля является интеграция разноплановых систем для перехвата различных крылатых и баллистических ракет.

Израильская система противовоздушной обороны "Железный купол" запускает перехватчик для уничтожения ракеты, выпущенной из сектора Газа, в районе южного израильского города Ашдод, 17 мая 2021 года. Photo: Asia Times Files / AFP / Ahmad Gharabli.

В мае 2023 года Asia Times писала, что разрозненные системы противовоздушной и противоракетной обороны могут оказаться неэффективными против противника, развертывающего широкий спектр импровизированных и современных вооружений, включая самодельные ракеты, дроны-камикадзе, баллистические ракеты, крылатые ракеты и даже гиперзвуковое оружие. Использование несвязанных между собой систем противовоздушной и противоракетной обороны — это верный путь к поражению в борьбе с противниками, обладающими самым широким спектром вооружений.

Естественно, что ни одна из систем противоракетной обороны не является надежной на все сто процентов, и знаменитый "Железный купол" Израиля - не исключение. В статье Forbes от мая 2021 года военный эксперт Дэвид Гэмблинг отмечает, что "Железный купол" имеет высокую, но неизвестную "точку насыщения" - максимальное количество ракет, которые он может перехватить единовременно. Гэмблинг считает, что при превышении этого "никому не известного" предела, оставшиеся ракеты прорвутся через "кордон". При этом последние атаки исламистов "ХАМАС" выглядят как попытки перегрузить систему за счет увеличенного, "как никогда ранее", количества ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что во время последней эскалации исламистами было выпущено как минимум 850 реактивных снарядов по целям в Израиле.

Гэмблинг также обращает внимание на непропорционально высокую стоимость ракет-перехватчиков "Тамир" для системы ПВО "Железный купол" в 50 000 долларов США за один снаряд, в то время как самодельные ракеты обходятся боевикам ХАМАСа и "Хезболлы" в 500-1000 американских рублей, а барражирующий боеприпас "Шахед" Ирану в 20 000 баксов.

К тому же высокая эффективность систем противоракетной обороны может быть серьезным стратегическим препятствием, поскольку ракетные атаки на Израиль как правило наносят относительно небольшой ущерб. А вот Израиль, по мнению международных наблюдателей, в своих ответных действиях зачастую действует слишком жестко и диспропорционально, считает Гемблинг.

Он также отмечает, что чрезмерная зависимость Израиля от своих противоракетных систем, таких как "Железный купол", "Праща Давида" и, в перспективе, "Скай Соник", подразумевает, что любые неудачи в их работе могут быть восприняты как неисполнение израильским правительством прямых обязанностей по защите своего народа.

Потенциально такие проблемы могут заставить израильское правительство начать крупномасштабные военные действия по уничтожению вражеских ракет и пусковых установок беспилотников, а возможно, даже решиться на превентивные удары по Ирану, что чревато серьезными последствиями для эскалации, особенно на фоне попыток Тегерана создать ядерную бомбу.