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Другое

Военные самолеты России и Китая вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи

Сеул выразил "решительный протест" после того, как самолеты России и Китая нарушили границы KADIZ
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Российские и китайские боевые самолеты провели воздушное патрулирование над акваториями Восточно-Китайского и Японского морей. Власти Южной Кореи утверждают, что во вторник 6 июня четыре российских и четыре китайских боевых самолета вторглись в ее опознавательную зону ПВО.

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На прошлой неделе Воздушно-космические силы РФ и Военно-воздушные силы КНР провели совместное авиационное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. В ответ Сеул поднял в воздух свою авиацию, заявив, что Москва и Пекин вторглись в воздушное пространство Южной Кореи.

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В заявлении оборонного ведомства Китая говорится, что Пекин и Москва "провели шестое совместное воздушное патрулирование в соответствии с ежегодным планом военного и военно-технического сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией". В заявлении не приводится каких-либо дополнительных подробностей учений, которые проходили над водами, граничащими с Японией, Корейским полуостровом и Тайванем. 

Южная Корея заявила, что четыре российских и четыре китайских боевых самолета вошли в ее зону идентификации ПВО ADIZ) около полудня во вторник, что заставило Сеул поднять в воздух свои истребители. Как сообщает Agence France-Presse, КADIZ — это зона, выходящая за пределы воздушного пространства страны, в которой Сеул пытается контролировать воздушные суда по соображениям безопасности. Однако эта концепция не закреплена ни одним международным документом.

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Южнокорейские вооруженные силы "идентифицировали китайские и российские боевые самолеты задолго до их вторжения в зону KADIZ", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК). "Мы направили истребители военно-воздушных сил для проведения тактических мероприятий по подготовке на случай чрезвычайной ситуации", - добавили в военном ведомстве. В ОКНШ подтвердили, что восемь самолетов иностранных ВВС не нарушали воздушное пространство страны.

Инцидент произошел после того, как руководители оборонных ведомств Республики Корея, Японии и Соединенных Штатов в субботу 3 июня договорились до конца года организовать в режиме реального времени обмен данными о ракетных пусках Корейской Народно-Демократической Республики.

Отвечая на вопрос журналистов о российско-китайских воздушных учениях, официальный представитель Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты решительно настроены на сотрудничество с Японией и Южной Кореей в интересах "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Союзники осведомлены о любых действиях, "которые могут быть истолкованы как дестабилизирующие или безрассудные".

Истребитель, входящий в состав авиационной бригады военно-воздушных сил Западного Театра Командования Чжунго Жэньминь Цзефан Цзюнь, взмывает в небо во время летных учений в апреле 2023 года.

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В среду седьмого июня Минобороны Республики Корея выразило обеспокоенность по поводу вторжения боевой авиации РФ и Китая в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) без предварительного уведомления, призвав принять надлежащие меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. 

Пресс-служба оборонного ведомства Южной Кореи заявила решительный протест в связи с вторжением российских и китайских самолетов в опознавательную зону противовоздушной обороны (KADIZ) без предупреждения, призвав обе страны избегать впредь любых действий, угрожающих безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Напомним, во вторник 6 июня четыре китайских и российских боевых самолета кратковременно пересекли границы KADIZ Южной Кореи, не вторгаясь в ее воздушное пространство. Тем не менее, по данным южнокорейских средств массовой информации, Сеул направил истребители своих ВВС для участия в тактических действиях, чтобы исключить вероятность любых потенциальных инцидентов. Согласно опубликованному заявлению, "Оборонное ведомство Республики Корея выразило сожаление обеим государствам в связи с тем, что самолеты китайских и российских ВВС вошли в идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) без предварительного уведомления и пролетели над ... районами, близкими воздушному пространству нашей страны". 

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Кроме того, в заявлении Министерства обороны содержится призыв "принять соответствующие меры для предотвращения повторения подобных действий, поскольку они могут стать источником напряженности в регионе". Ли Сын Бом, генеральный директор министерства обороны по внутренней политике, выразил "решительный протест" российскому и китайскому военным атташе в Южной Корее, сообщила пресс-служба министерства.

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Сеул создал идентификационную зону противовоздушной обороны (KADIZ) в 1951 году. В 2013 году она была серьезно расширена. Южная Корея решилась на этот шаг после того, как Народно-освободительная армия Китая заявила о создании своей зоны ПВО в Восточно-Китайском море, которая затронула спорные острова, контролируемые Японией. Подобные действия обострили и без того непростые отношения в Индо-Тихоокеанском регионе, так как, помимо Пекина и Токио, территориальные претензии там имеют также Сеул и Тайбэй. После расширения идентификационная зона KADIZ Южной Кореи зашла на территорию такой же зоны Китайской Народной Республики. При этом Соединенные Штаты осудили решение Пекина, назвав его "вызывающим", а действия Южной Кореи назвали законными.

Ранее Сеул неоднократно сообщал о проникновении российских самолетов на территорию KADIZ. При этом, в ЮК считают, что Россия не нарушает каких-либо международных норм, поскольку KADIZ не является воздушным пространством страны, однако самолеты других стран обычно информируют диспетчеров Южной Кореи перед входом в эту зону, а российские самолеты этого не делают.

На этой фотографии, предоставленной в воскресенье, 16 апреля 2023 года, Министерством обороны Южной Кореи, американский истребитель F-16 совершает посадку на авиабазе Кванджу в Южной Корее, пятница, 14 апреля 2023 года. Associated Press (AP)

В 2021 году Россия и Южная Корея подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал создание "горячей линии" между вооруженными силами обеих стран. Однако после начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года эта инициатива была приостановлена. Об этом заявил посол России в Сеуле Андрей Кулик.

Другие события региона

Япония в очередной раз заявила, что российские проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2" необходимы и жизненно важны для ее энергетической безопасности. Об этом говорится в ежегодном энергетическом докладе (Energy White Paper 2023), опубликованном японским Агентством природных ресурсов и энергетики на прошлой неделе.

"Если говорить о проектах Сахалин-1 и Сахалин-2 - нефтегазовыми программами России и Японии, то Сахалин-1 - важный для Японии источник нефти, поставляемой с Ближнего Востока... Сахалин-2 обеспечивает почти 9,5% японского импорта СПГ... таким образом, они являются незаменимыми источниками газа и энергии для Японии. Следовательно, эти проекты жизненно важны для энергетической безопасности страны", - говорится в документе.

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По прогнозам японских экспертов, превышение спроса над предложением на глобальном рынке сжиженного природного газа сохранится примерно до 2025 года, то есть до тех пор, пока в мире не начнется реализация серии новых проектов. “Мы предполагаем, что даже если строящиеся сейчас СПГ-проекты будут запущены без задержек, уровень предложения не будет соответствовать спросу примерно до 2025 года".

Японская транснациональная корпорация Содэксо, половина акций которой принадлежит правительству Японии, владеет 30% акций проекта "Сахалин-1". Работы по проекту практически полностью приостановлены после того, как его бывший на тот момент оператор, американская Эксон Нефтегаз Лимитед, объявила о своем желании выйти из программы в марте 2022 года, а в следующем месяце инициировала режим форс-мажорных обстоятельств.

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о создании отечественного оператора проекта "Сахалин-1" под руководством российского нефтяного холдинга "Роснефть".

В ходе реализации проекта "Сахалин-2" ведутся работы по разведке двух месторождений на Дальнем Востоке РФ к северо-востоку от шельфа Сахалина в Охотском море. Объекты инфраструктуры три морские платформы, интегрированный береговой перерабатывающий комплекс, терминал по отгрузке нефти и завод сжиженного природного газа мощностью 9,6 млн тонн в год. На долю "Сахалина-2" приходится около 9% японского импорта СПГ.

Вьетнам может помочь США в борьбе с "враждебным" Пекином

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Вьетнам - важнейшего партнера по торговле в Юго-Восточной Азии, с которым Вашингтон стремится укрепить связи, чтобы нивелировать растущее влияние Китая в регионе.

File Image: ASEAN

Визит состоится после того, как Китай, согласно сообщениям, отказал Блинкену в посещении Пекина из-за опасений, что ФБР обнародует результаты расследования предполагаемого китайского шпионского аэростата, сбитого в феврале. Затем Пекин отклонил просьбу министра обороны США Остина встретиться со своим китайским коллегой в кулуарах Шангри-Ла Диалога в Сингапуре.

США сталкиваются с проблемами в Юго-Восточной Азии при формировании структуры противодействия Китаю и сдерживания любых потенциальных действий Пекина в отношении Тайваня. Многие страны региона не хотят провоцировать Китай, который является не только крупнейшей военной державой, но и важным торговым партнером.

Вьетнам на протяжении тысячелетий враждовал с Китаем и вел пограничную войну, когда китайцы безуспешно пытались преподать Вьетнаму урок из-за Камбоджи. Пекин также захватил южновьетнамские острова, когда пал Сайгон, и продолжает оккупировать Парасельские острова, несмотря на претензии Вьетнама.Обе страны заинтересованы в АСЕАН, и США рассчитывают на усиление позиций Вьетнама в АСЕАН. Только Вьетнам и Индонезия обладают достаточными масштабами и силой, способными противостоять Китаю в рамках АСЕАН. Сингапур пытается сделать это с помощью финансовых инструментов.

Вашингтон намерен и дальше работать над развитием связей с Вьетнамом до "стратегического" партнерства, которое в последнее десятилетие называлось "всеобъемлющим". Речь может идти в том числе о расширении военного сотрудничества и поставках американского оружия. Сегодня Соединенные Штаты рассматривают Ханой как одного из важнейших партнеров Америки в регионе.

Соединенные Штаты делают большой акцент на "магию-дружбы", и Вьетнам был бы заинтересован в том, чтобы стать одним из таких "друзей". Вьетнам рассматривается Вашингтоном как альтернатива Китаю в качестве "глобальной мастерской", поскольку следует верховенству закона, располагает хорошей логистикой и квалифицированной рабочей силой. Это представляет собой беспроигрышную ситуацию для Вашингтона и для транснациональных корпораций, опасающихся слишком глубоких инвестиций во все более непредсказуемый Китай.

Многие транснациональные корпорации ищут альтернативы Китаю, и Вьетнам - один из наиболее подходящих вариантов. Тайванцы уже много лет инвестируют во Вьетнам, и поскольку Тайбэй пытается уменьшить свою зависимость от торговли с Китаем, он подает пример остальным государствам, расширяя свои инвестиции во Вьетнам.

Американское оружие стоит дорого, и Ханой беспокоится о готовности Вашингтона продавать его, учитывая непредсказуемость Конгресса и сохраняющиеся в США проблемы с правами человека, что может привести к ограничению продаж оружия. Это открывает золотую возможность для Франции и других европейских торговцев оружием проникнуть на вьетнамский рынок вооружений.

Вполне возможно, что хорошие отношения между США и Вьетнамом пойдут на пользу АСЕАН, так же как и укрепление взаимного влияния и увеличение американских инвестиций во Вьетнам и АСЕАН в целом. Хотя АСЕАН не хочет "принимать чью-либо сторону" в любой китайско-американской конфронтации, большинство ее членов воспринимают активное присутствие и вовлеченность США (т.е. старый "поворот") как значимый противовес Китаю, который они хотят и должны поддерживать.

Наиболее известный призыв, который можно услышать в АСЕАН, звучит так: "Не надо называть Китай врагом и просить нас встать на чью-либо сторону". Однако затем американцы начинают нашептывать: "Но не забывайте, что Китай - это угроза, и мы хотим, чтобы Америка была здесь и участвовала в противодействии все более агрессивному Пекину". За исключением Камбоджи и Лаоса, которые стали партнерами Китая, многие страны АСЕАН по-прежнему настороженно относятся к Пекину и во время кризиса предпочтут сторону США.

Обе страны способны противостоять растущему влиянию Китая как на суше, так и на морях региона АСЕАН путем расширения и улучшения двусторонних отношений. Страны АСЕАН, такие как Вьетнам, претендующие на острова Южно-Китайского моря, также нуждаются в достижении соглашения между собой относительно частично совпадающих и конкурирующих претензий, чтобы избежать китайской тактики "разделяй и властвуй". И это именно то, чему США могли бы способствовать, если бы страны АСЕАН продемонстрировали политическую смелость для продвижения в этом вопросе.

Учитывая военный потенциал Ханоя и его историю успеха в борьбе с вторгшимися крупными державами, Пекин должен также опасаться, что если он окажется втянутым в конфликт в другом месте (например, из-за Тайваня), это может открыть Вьетнаму дверь для возвращения Парасельских островов и других спорных территорий в Южно-Китайском море, считают в Белом доме.  

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