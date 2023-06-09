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Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ

"Вагнер" - полноценная армия с самолетами, вертолетами и ПВО": Пригожин объяснил различие между "музыкантами" и западными ЧВК, а также напомнил, каких целей достигла компания в Африке
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Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в интервью изданию Al Mayadeen English рассказал, о начале контрнаступления Украины, поскольку последняя предпринимает активные попытки проникнуть на территорию России для совершения терактов в отношении российских граждан.

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Бойцы ЧВК "Вагнер" приняли самое активное участие в годичном сражении, приведшем к полному контролю России над городом Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой области - Аль-Маядин. По словам Евгения Пригожина, учредителя частной военной кампании "Вагнер", в Артемовске Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 50 000 военнослужащих и не менее 50 000-70 000 были ранены. Journal Al Mayadeen English.

События, происходящие на Украине, говорят о начале украинского контрнаступления, поскольку Киев, как и следовало ожидать наращивает свои военные возможности, заявил российский представитель частной военной компании "Вагнер" Егевний Пригожин, отвечая на вопросы Al Mayadeen English в четверг. Интервью состоялось сразу после попытки ВСУ провести атаку на Запорожском направлении.

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"Я думаю, что события, которые сегодня происходят на фронте, — это начало контрнаступления ВСУ, которые сейчас наращивают свои усилия, как и ожидалось", - заявил Пригожин в аудиозаписи, сделанной для арабского издания Al Mayadeen English.

 Отвечая на вопрос о реакции России на ожидаемое контрнаступление Украины, Пригожин отметил: "Мы увидим в ближайшем будущем... как Россия будет с этим справляться. Я надеюсь, что справится хорошо, я на это рассчитываю". 

Киев требует от Запада еще 50 дивизион ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет

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Атакам Украины на Запарожье предшествовали мощные удары артиллерии, пишет Al Mayadeen.

Согласно кадрам, полученным с беспилотника в среду во время украинского «контрнаступа», было замечено участие как минимум двух танков "Леопард-2" немецкого производства, а также нескольких бронетранспортеров, в том числе американских M113.

Эти снимки являются первым визуальным доказательством того, что украинские войска начали использовать основные боевые танки Leopard 2 в зоне активных боевых действий.

Необходимо отметить, пишет Al Mayadeen, что бойцы ЧВК "Вагнер" приняли самое активное участие в годичном сражении, приведшем к полному контролю России над городом Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой области. По словам основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, ВС Украины потеряли в Артемовске убитыми 50 000 военнослужащих, и не менее 50 000-70 000 были ранены.

ЧВК "Вагнер" показывает жителям Африки, что они могут бороться с агрессией

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Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп в интервью Al Mayadeen заявил, что Франция и все ее западные союзники должны уяснить, что африканские народы прекрасно умеют самостоятельно управлять своими государствами и выбирать партнеров, исходя из своих национальных интересов. На снимке французские военнослужащие покидают Мали  (Архивная фотография). Journal Al Mayadeen English.

Отвечая на вопрос Al Mayadeen English о роли "Вагнера" в Африке, основатель компании подчеркнул, что бойцы ЧВК помогли африканским народам противостоять внешней агрессии.

"ЧВК "Вагнер" показывает африканским народам, что они могут бороться против внешней агрессии, а также с действиями террористов и бандформирований на территории Африканского континента", - заявил Прожижин в интервью Al Mayadeen English. "Вагнер" доказывает, что африканские народы можно защитить".

Далее он подверг критике усилия Организации Объединенных Наций по защите Африки, заявив, что ООН и остальные государства не занимаются защитой континента. "Они думают только о том, как высосать природные ресурсы из африканских недр.

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Бойцы "Вагнера" присутствуют в Ливии, Центральноафриканской Республике и Мали, а также в числе других африканских государств, правительства которых обратились за помощью к российским ЧВК.

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В 2013 Франция разместила в Мали свой военный контингент под предлогом противодействия террористической деятельности в Сахаро-Сахельском регионе после того, как в 2011 году силы Североатлантического альянса начали свою интервенцию в Ливию. Сегодня Мали полностью независимое государство. Это произошло после того, как 15 августа 2022 года французские войска были вынуждены покинуть ее территорию под давлением малийского правительства.

Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп в интервью Al Mayadeen заявил, что Франция и все ее западные союзники должны понять, что африканские народы прекрасно умеют самостоятельно управлять своими государствами и выбирать партнеров, исходя из своих национальных интересов.

Африка открыта для установления партнерских отношений с кем угодно во всем мире. Соединенные Штаты тоже являются важным партнером, но они должны принимать во внимание интересы и суверенитет африканских государств, отметил высокопоставленный малийский дипломат.

Кроме того, Диоп подчеркнул, что именно Российская Федерация является стратегическим партнером Мали, поскольку Москва снабжает Бамако всем необходимым в рамках противодействия экстремистским группировкам, включая Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ*) и Аль-Каиду*.

Россия — или никто: почему французов вышвырнули из бывших колоний. В январе этого года еще одна бывшая французская колония, Буркина-Фасо, призвала Париж вывести свои войска из страны. В течение месяца французам необходимо вывести свой контингент, насчитывающий около 400 бойцов спецназа. В прошлом году французов выгнали из Мали и ЦАР. В 2022 году в Буркина-Фасо произошли два государственных переворота, по данным британской разведки в этом деле не обошлось без участия ЧВК "Вагнер". Journal Al Mayadeen English.

ЧВК «Вагнер» отличается от западных частных военных компаний

Отвечая на вопрос о том, чем отличается "Вагнер" от других, западных ЧВК, Пригожин отметил, что западные ЧВК — это частные военные компании, а к "Вагнеру" слово ЧВК просто приклеилось название. ЧВК "Вагнер" — это полноценная армия с самолетами, вертолетами, средствами противовоздушной обороны и так далее", - подчеркнул он.

"Если где-то нужно остановить конфликт или чью-то агрессию, ЧВК "Вагнер" легко справится с этой задачей на территориях, сопоставимых с территорией Конго, Судана и других крупных африканских стран".

Компания Wagner известна своей деятельностью на Украине, где "музыканты" совместно с российскими вооруженными силами принимают активное участие в боях против ВСУ, а также в других государствах, в том числе на африканском континенте, действуя на стороне правительственных войск, пишет Al Mayadeen.

В ходе военного конфликта на Украине на территории страны было замечено несколько американских ЧВК. После того как в феврале прошлого года Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, бывшие американские морпехи создали в США частную военную компанию "Моцарт", целью которой была подготовка военнослужащих ВС Украины и участие в непрекращающихся сражениях с российскими войсками.

Что не так с западными "Леопардами" Угледарская катастрофа по сравнению с этим ничто. Согласно кадрам, полученным с беспилотника в среду во время украинского «контрнаступа», было замечено участие как минимум двух танков "Леопард-2" немецкого производства, а также нескольких бронетранспортеров, в том числе американских M113.

ЧВК "Моцарт" отправила на передовые позиции Украины три отряда американских ветеранов, на каждого из которых, по словам руководителя группы, бывшего офицера морской пехоты США Энди Милберна, ежемесячно тратилось около 100 000 долларов, сообщает западное издание The Intercept.

В отчетах говорится, что лидер ЧВК " Моцарт" Милберн так "искусно" командовал своими бойцами, "что старшие офицеры ВСУ все чаще стали задаваться вопросом: "А не пора бы ему вернуться домой и перестать уже спасать нашу страну"?

Более того, пишут журналисты арабского издания Al Mayadeen, ранее учредитель ЧВК Blackwater - частный наемник, убивший десятки иракцев и презираемый в Ираке больше, чем "официальные" солдаты США, основал еще одну частную военную компанию под названием Reflex Responses - или R2 - после того, как он продал Blackwater инвесторам, пытаясь избежать проблем с властями США.

Кроме того, того в 2020 году Эрик Принс планировал создать частную военную компанию на Украине. Он также надеялся "построить на территории незалежной новый завод по производству боеприпасов", а также объединить местные авиационные и аэрокосмические компании в "корпорацию, которая могла бы конкурировать с такими гигантами, как "Боинг" или "Аэробус". Но этим планам не суждено было сбыться, поскольку поддерживавший его Дональд Трамп не был переизбран на второй срок.

ЧВК "Вагнер", также известная как "Группа Вагнера", — это российская военная организация или частная военная компания, созданная Евгением Пригожиным. ЧВК тесно сотрудничает с Вооруженными силами Российской Федерации. Впервые о ЧВК "Вагнер" стало известно в 2014 году, после того как она помогла России воссоединиться с Крымом, пишет Al Mayadeen.

Кроме того, "Вагнер" действовал и продолжает действовать в народных республиках Донбасса, а именно в Донецке и Луганске, в рамках предпринимаемых Россией усилий в этом регионе, подводит итог арабское издание.

*Запрещенные на территории Российской Федерации террористические организации.

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