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Украина превратилась в "кладбище" западной бронетехники: ВСУ потеряли 15% бронемашин Bradley - EAT

Только в ходе провальной атаки на Запорожском направлении 9 июня ВСУ лишились как минимум: 5 танков Leopard 2A6 и 2A4, 6 американских БМП M2A2 Bradley, 3 - MRAP M1224 MaxxPro, 1 - БМП YPR-765, 1 чешский T-72M1, 1 французский бронетранспортёр VAB.
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На фоне активных попыток ВС Украины перейти в контрнаступление, весь мир ошеломили кадры уничтоженной российскими войсками бронетехники западного образца, включая несколько боевых машин пехоты "Брэдли", поставленных Соединенными Штатами. Об этом пишет издание EurAsian Times.

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Только в ходе провальной атаки на Запорожском направлении 9 июня ВСУ лишились как минимум:  5 танков Leopard 2A6 и 2A4, 6 американских БМП M2A2 Bradley, 3 - MRAP M1224 MaxxPro,  1 - нидерландская БМП YPR-765, 1 чешский T-72M1, 1 французский  бронетранспортёр VAB. На текущий день ВСУ потеряли свыше 15% американских бронемашин Bradley. Фотография уничтоженной бронетехники Запада: Twitter

При этом сообщается, что в ответ на эскалацию ситуации Вашингтон готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи, в который войдут дополнительные бронемашины "Брэдли".

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По словам представителей оборонного ведомства США, беседовавших на условиях анонимности с изданием "Голос Америки", ожидается, что в предстоящий пакет помощи будут включены боевые машины пехоты "Страйкер" и "Брэдли". Новая партия бронетехники должна заменить машины, которые были повреждены или уничтожены в ходе продолжающегося украинского контрнаступления.

Согласно прогнозам, помимо бронетехники, в пакет помощи войдут боеприпасы для норвежских мобильных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS), а также для американских реактивных артиллерийских систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

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Последний пакет военной помощи, - если, конечно, он будет предоставлен - станет 40-м случаем, когда Министерство обороны США одобрит поставку военного оборудования Киеву с тех пор, как в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса.

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Эта новость появилась на фоне сообщений о том, что только за последние несколько дней вооружённые силы Украины потеряли не менее полутора десятков боевых машин пехоты "Брэдли" в своих попытках перейти в контрнаступление, пишет EurAsian Times.

По данным голландского аналитического сайта Oryx, который внимательно отслеживает визуальные доказательства потерь в конфликтах, за последние несколько дней на Украине были потеряны или повреждены около шестнадцати бронемашин Bradley, поставленных Соединенными Штатами. Согласно информации, опубликованной на сайте Oryx, пять боевых машин пехоты Bradley были полностью уничтожены, еще одиннадцать получили повреждения и были впоследствии брошены.

В общей сложности ВС Украины потеряли порядка 15 процентов из всех поставленных Соединенными Штатами бронемобилей Bradley (109 единиц). Развертывание этих машин для участия в конфликте было одобрено Вашингтоном в апреле текущего года.

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Цитата: Боевая машина пехоты "Брэдли" разработана таким образом, чтобы сочетать огневую мощь с возможностью перевозки порядка десяти военнослужащих, используя для обеспечения высокой мобильности гусеницы вместо колес. Такая конструкция позволяет использовать БМП в качестве боевых транспортных средств для перевозки личного состава в военных операциях.

Последний пакет помощи - если он, конечно, будет предоставлен - станет 40-м случаем, когда Министерство обороны США одобрит поставку военной техники Киеву после того, как в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. На фото боевая машина пехоты M2 Bradley во время многонациональных ситуационных учений в Чинку, Румыния, 23 сентября 2021 года. Фотография предоставлена Армией США. Старшина Джошуа Коуден, 22-й мобильный отряд по связям с общественностью.

Министерство обороны России 12 июня сообщило, что Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили более 40 танков, в том числе четыре немецких "Леопарда". Большая часть техники ВСУ была уничтожена на запорожском направлении: девять танков, 11 боевых машин пехоты, в том числе пять американских Bradley, а также 14 боевых бронированных автомобилей. По данным оборонного ведомства РФ, с начала спецоперации российскими военными было уничтожено 9 841 танк и другие боевые бронированные машины ВСУ.

Почему Украина превратилась в кладбище западной бронетехники?

Потеря БМП " Брэдли" случилась в тот момент, когда Украина пыталась осуществить один из самых опасных и сложных военных маневров, известных как "операция по прорыву", пишет EAT. Военные действия,

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При этом, пишут западные эксперты, к общим проблемам ВСУ добавилось отсутствие поддержки с воздуха и малоэффективный подавляющий огонь артиллерии. Сочетание всех этих факторов стало причиной повышенной уязвимости западной бронетехники и привело к соответствующим потерям и повреждениям.

Впрочем, оборонный аналитик и бывший офицер британской армии Николас Драммонд в интервью CNN заявил, что потери украинской армии находятся в пределах ожиданий. Драммонд описывает эту стратегию как необходимый, но дорогостоящий инструмент контрнаступления. При этом он отдает предпочтение "большому количеству бронетехники" в сочетании с артиллерийским огнем и поддержкой с воздуха боевой авиации. В своей аналитической статье он отмечает, что для достижения серьезных результатов в военных конфликтах нередко приходится мириться с определенными жертвами - Не разбив яиц, не сделаешь омлета.

По словам независимого аналитика Оливера Александера, потери ВСУ в бронетехнике скорее всего стали результатом "встречи" с минными полями", в результате чего они были "выведены из строя или подорваны". Он также обратил внимание на серьезную проблему, которую представляют собой мины, противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) и беспилотники с функцией FPV (вид от первого лица), поскольку они могут эффективно выводить из строя украинские транспортные средства. Согласно прогнозам эксперта, в ближайшее время подобные угрозы станут серьезной проблемой для вооруженных сил Украины.

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Кроме того, Александер выразил обеспокоенность по поводу эффективности систем противовоздушной обороны малой дальности (SHORAD) и средств радиоэлектронной борьбы в ходе продолжающегося контрнаступления ВСУ.

Однако, как сообщает EurAsian Times, американские бронемашины, переданные Киеву, продемонстрировали высокую эффективность в обеспечении безопасности украинских военных. По сравнению с советскими боевыми машинами пехоты БМП-1 и БМП-2, которые использовались на Украине ранее, "Брэдли" продемонстрировали более высокую надежность и боевой потенциал. По словам Роба Ли, старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований, уничтожение или повреждение "Брэдли" с меньшей долей вероятности приведет к потерям среди личного состава, который они перевозят.

В качестве доказательства издание приводит кадры видеоролика из социальных сетей, на котором видно, что украинские солдаты остались невредимы после того, как в БМП "Брэдли" попала противотанковая ракета. 
Тем не менее, подводит итог EAT, любые даже самые совершенные виды оружия, будут повреждены или уничтожены на поле боя, ибо это неотъемлемая составляющая военных конфликтов.

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