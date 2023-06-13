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Япония намерена разработать новую противокорабельную крылатую ракету повышенной дальности со сменными боеголовками, что станет последним шагом страны в попытке сдержать "гиперзвуковую угрозу" Китая на море.

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Ракета морских сил обороны Японии. Эсминец Maya Aegis Морских сил самообороны Японии осуществил пуск ракеты в ноябре прошлого года в акватории Тихого океана. | Изображение: MSDF

В этом месяце издание The Warzone сообщило, что Министерство обороны Японии (МО) заключило контракт с компанией Kawasaki Heavy Industries (KHI) на сумму 257 миллионов долларов США на создание "противокорабельной ракеты островной обороны". Крылатый боеприпас будет иметь малозаметную конструкцию, турбовентиляторный двигатель и предполагаемую дальность стрельбы около 2 000 километров.

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В докладе упоминается, что новая противокорабельная ракета будет иметь "модульную боевую часть". Согласно прогнозам, ракета будет использоваться для нанесения ударов по наземным объектам, ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и выполнения разведывательных задач

Кроме того, пишут авторы статьи, на разных этапах полета ракета будет использовать разные системы наведения. Так, например, в крейсерском режиме полета будут использоваться глобальная система позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система (ИНС), а на конечном этапе - инфракрасные (ИК) или радиочастотные (РЧ) искатели. По мнению оборонных экспертов это повысит вероятность поражения и устойчивость к мерам противодействия.

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Кроме того, пишут авторы статьи, на разных этапах полета ракета будет использовать разные системы наведения. Так, например, в крейсерском режиме полета будут использоваться глобальная система позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система (ИНС), а на конечном этапе - инфракрасные (ИК) или радиочастотные (РЧ) искатели. По мнению оборонных экспертов это повысит вероятность поражения и устойчивость к мерам противодействия. The Warzone сообщает, что ракета будет иметь длину от шести до десяти метров и лететь с дозвуковой скоростью в 0,8 Маха (980 километров в час).

В январе 2023 года некоторые западные издания писали, что использование нескольких типов ракет в одной атаке может значительно повысить ее эффективность. Первой летит ракета-разведчик. Она оснащена высокотехнологичным оборудованием для обнаружения позиции противника. За ней отправляется противорадиолокационная ракета - для выведения из строя вражеских радаров и комплексов ПВО. И напоследок - боеприпас с мощной осколочно-фугасной боевой частью, наносит последний смертельный удар.

Возможно, растущая ракетная угроза со стороны Китая и Северной Кореи, а также проблемы существующих систем противоракетной обороны подтолкнули Японию к инвестициям в разработку средств для нанесения превентивного удара большой дальности. Особенно на фоне создания НОАК гиперзвуковых систем морского базирования, пишет The Warzone.

По данным издания Asia Times за май 2022 года, в настоящее время Китай располагает 1900 баллистическими ракетами средней дальности (БРСД) наземного базирования и 300 крылатыми ракетами средней дальности, способных нанести удар по Японии. И это, не считая потенциала Северной Кореи, на вооружении которой находятся сотни баллистических ракет, нацеленных на Страну восходящего солнца.

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Новая противокорабельная ракета дальнего радиуса действия станет частью новых возможностей Японии по нанесению превентивного удара по кораблям Народно-освободительной армии Китая - носителями гиперзвуковых баллистических ракет морского базирования YJ-21. На фотографии изображена китайская гиперзвуковая ракета YJ-21 во время испытательного пуска. Image: Video Screengrab

Наличие этих угроз заставило Токио заняться разработкой ракет способных нанести "превентивный удар на больших расстояниях. В отсутствие других способов защиты упреждающие удары по военным объектам НОАК и КНДР вполне могут вписаться в концепцию японских сил самообороны, пишет Asia Times.

В настоящее время на вооружении Народно-освободительной армии Китая находятся боевые корабли - носители гиперзвуковых ракет. В октябре 2022 года издание Asia Times писало, что Китай уже развернул на борту своих авианосцев и крейсеров Type 055 гиперзвуковое оружие, в частности, противокорабельные баллистические ракету YJ-21 с дальностью полета свыше 200 километров и скоростью 9 Махов.

Новая противокорабельная крылатая ракета Японии — это важный шаг на пути к принятию превентивной оборонительной позиции на море. При этом в качестве средств наведения на цель могут использоваться беспилотные летательные аппараты.

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В марте 2023 года издание Asia Times сообщило, что Япония изучает возможность использования беспилотников для перехвата самолетов иностранных государств, вторгшихся в воздушное пространство страны. В этом году Токио планирует начать испытания беспилотных дронов для перехвата и сопровождения военных кораблей. Военные инженеры оценят их эффективность и функциональность. В случае успеха подобные испытания будут проведены для перехвата самолетов.

Такие беспилотники могут обеспечить сбор необходимых данных разведки, наблюдения, рекогносцировки (ISR), а также захват целей для разрабатываемой Японией новой противокорабельной ракеты. Обмен данными между Японией и ее союзниками может также значительно повысить летальность новых противокорабельных боеприпасов. Поскольку Япония располагает ограниченными возможностями дальнего наблюдения и обнаружения целей, такое соглашение может компенсировать этот недостаток.

В этом месяце многие СМИ писали о планах Соединенных Штатов объединить тайваньские и японские беспилотники MQ-9 Sea Guardian в общую систему обмена информацией. Данные будут передаваться в режиме реального времени. Такой подход позволит всем трем партнерам получить доступ к общей оперативной картине. Для обеспечения более быстрой интеграции Пентагон намерен использовать в программе практический подход.

Помимо новой противокорабельной ракеты, Япония разрабатывает и другие виды оружия, направленные на укрепление сдерживания Китая и Северной Кореи. Недавно Министерство обороны Японии подписало четыре контракта с Mitsubishi Heavy Industries на разработку и серийное производство различных типов дальнобойных ракет.

Среди этих контрактов - 1,29 млрд долларов США выделяется на модернизацию ракеты SSM типа 12; 200 млн долларов США на разработку наземных, авиационных и корабельных модификаций SSM типа 12; 891,8 млн долларов США на серийное производство Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP) и 436 млн долларов США на разработку управляемой ракеты для подводных лодок.

Производство модернизированной SSM Type 12 начнется в этом году. Планируется, что она поступит на вооружение в 2026 году, при этом последующие апгрейды увеличат ее дальность до 200, 900 и, в конечном итоге, до 1 500 километров.

Япония тратит огромные суммы на развитие своего ракетного потенциала. Новая противокорабельная ракета дальнего радиуса действия станет частью новых возможностей самообороны Японии по нанесению превентивного удара в рамках противодействия гиперзвуковой баллистической ракете НОАК YJ-21 морского базирования Image: Twitter

Япония также разрабатывает два варианта гиперзвуковых средств поражения: HVGP Block 1 - заявленный к производству в этом году - с предполагаемой дальностью от 500 до 900 километров. HVGP Block 1 планируется разместить на пусковой установке гусеничного типа. Другие проекты, Block 2A и 2B, имеют дальность от 2 000 до 3 000 километров. Их разработка запланирована на период с 2023 по 2027 и с 2023 по 2030 годы соответственно.

Кроме того, в период с 2023 по 2027 год Токио планирует разработать ракету большой дальности Type 12 SSM, а также новый класс субмарин, оснащенных системами вертикального запуска (VLS) для стрельбы "ракетами крупного калибра".

Ограниченность существующих систем противоракетной обороны Японии, возможно, побудила Токио вложить средства в развитие потенциала упреждающего удара на море.

Запускаемые с кораблей гиперзвуковые ракеты, такие как YJ-21, для увеличения радиуса действия способны подниматься в верхние слои атмосферы, работать на высотах, слишком больших или слишком малых для традиционных систем противоракетной обороны, таких как Aegis и Patriot, а также маневрировать по непредсказуемой траектории, что значительно усложняет возможность перехвата.

Поэтому по мнению японских специалистов, наилучшим вариантом защиты станет упреждающий удар по кораблям с гиперзвуковым оружием до того, как они успеют запустить свои ракеты.

С другой стороны, "ракетную активность" Японии можно объяснить уязвимостью островного государства к блокадам, которые в случае конфликта могут отрезать страну от критически важных импортных комплектующих и запасов ракет.

Для сдерживания или прорыва блокады может потребоваться максимальная независимость от иностранных поставщиков ракет. Хотя Вашингтон и является основным поставщиком вооружений для Токио, в случае конфликта Соединенным Штатам понадобятся все ракеты, которые они у них есть, поэтому в данном контексте возможности Японии могут жестко ограничены.

Кроме того, ракеты, которые сейчас хранятся на японских военных базах, имеют ограниченный срок службы, как правило, измеряемый годами, поэтому для Токие вариант накопления боеприпасов за счет поставок из США может оказаться неприемлемым.

Японии необходимы собственные мощности по производству ракет, пишет The Warzone. Такой потенциал позволит стане обеспечить высокую скорострельность в течение длительного периода времени, в случае если кризис в Тайваньском проливе и/или на Корейском полуострове перерастет в войну на истощение.